Pool? Bayern? MU? Zidane visszatér, de csak két és fél állás érdekli

A nyáron több topcsapattól is távozik a vezetőedző, így a Liverpool, a Bayern München és a Barcelona kispadja is megürül, miután Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, illetve Xavi is továbbáll. Még egyik klub sem találta meg a megfelelő utódot, és bár az angoloknál és a németeknél is Xabi Alonso a fő kiszemelt, a spanyol edző csak egy helyet választhat magának, ami akár jelenlegi csapata, a Bayer Leverkusen is lehet. Így a kluboknak több lehetőséget is meg kell vizsgálniuk, és mint ilyet, a nemzetközi sajtó Zinedine Zidane nevét is bedobta opcióként.

Úgy tűnik, Zidane nem pályázik Erik ten Hag helyére Fotó: AFP/NurPhoto

A francia tréner 2021 nyarán hagyta el a Real Madridot, azóta nem vállalt új állást, de a napokban úgy nyilatkozott, hogy hamarosan újra dolgozni kezd. Ezek után a Bayern Münchennel és a Liverpoollal is összeboronálták őt, valamint a Manchester Uniteddel is, mondván, a Vörös Ördögök nem az elvárásoknak megfelelően teljesítenek, emiatt Erik ten Hag alatt remeg a kispad.

Zidane álomállásai

De Zidane egykori madridi csapattársa, Thomas Gravesen szerint mindez csupán képzelgés, mert az egykori középpályást a felsorolt klubok egyike sem érdekli. – Két éve beszéltem Zidane-nal Madridban. Azt mondta, hogy csak két és fél állásajánlat lenne, amire igent mondana, ha a Marseille, a Real Madrid hívná, esetleg francia szövetségi kapitány lehetne – fedte fel a visszavonult dán játékos. – Hogy a Unitedhez elmenne-e? Óriási összeget kellene a rendelkezésére bocsátaniuk, hogy egy új csapatot építsen. Mert nagyon nehéz lenne bármit is elérni Erik ten Hag játékoskeretével. Persze ha a magfelelő edző a megfelelő időben csatlakozna a klubhoz, akkor változhatna a helyzet – vélekedett Gravesen.

Az edzőként háromszoros BL-győztes Zidane „álomállásai” közül először az Olympique Marseille kispadja ürül meg, június végén jár le ugyanis a 2024 februárjában kinevezett Jean-Louis Gasset szerződése. Carlo Ancelotti a közelmúltban hosszabbított a Real Madriddal, és az olasz mesterhez hasonlóan a francia válogatott szövetségi kapitányának, Didier Deschamps-nak is 2026 nyaráig szól a kontraktusa, így Zidane-nak még várnia kellene, hogy megürüljenek a kívánt pozíciók.

Borítókép: Zinedine Zidane (Fotó: AFP/Anadolu/Ibrahim Ezzat)