Nem hitték a szervezők a Várkert Bazár előtt, hogy ez lesz a Duna-parton

Öt szakasz, 854 kilométer, csaknem 8000 méternyi szintemelkedés, tíz kategorizált emelkedő, két klasszikus sprinteretap és két ikonikus hegyi befutó vár a 45. Tour de Hongrie résztvevőire. A ProSeries kategóriás többnapos verseny szakaszait március 5-én, élő televíziós közvetítés mellett mutatták be a Budapest Music Centerben.

Schmidt Ádám államtitkár a Tour de Hongrie útvonalának bemutatóján Fotó: Tuba Zoltan/kepszerk.hu

– A magyar kerékpársport jelenleg az egyik legszebb időszakát éli – szögezte le Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – Ez pedig nem csak a versenyzők szempontjából lényeges, hiszen a sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy az élsport mellett a közösségi sportban is ott legyünk a legjobbak között. Ezért is hirdettük meg a tavalyi évben Sportoló Nemzet Programunkat, amely elérhető sportolási lehetőségekkel és különböző kedvezményekkel segít minden honfitársunknak beépíteni a mozgást a hétköznapokba. Ebben a programban is kiemelten számítunk a hazai kerékpársport szereplőire.

Az útvonal bemutató gála hagyományai szerint Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár ismertette az aktív Magyarország szerepét a Tour de Hongrie-n.

Előbb a Tour de Hongrie-n, majd a Tour de France-on

– Amikor újraindítottuk a Tour de Hongrie-t, nem gondoltuk volna, hogy a régió legerősebb kerékpáros versenyévé válik, ahol világsztárok indulnak. Szinte hihetetlen, de a Tour de Hongrie egyes szakaszain ugyanazok küzdenek a győzelemért, akik másfél hónappal később a Tour de France-on fognak – mondta Révész Máriusz.

A 2024-es Tour de Hongrie a Magyar Kerékpáros-szövetség, a Vuelta Kft. és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség által valósul meg, az Aktív Magyarország program és a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága jóvoltából.

Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője egy emléket osztott meg a jelenlevőkkel:

– A Tour de Hongrie sikeres újraindítását követő években magunk is meglepődtünk, hogy milyen gyorsan haladtunk előre a sportág nemzetközi ranglétráján – köszönhetően a mindig a célra, a minél magasabb színvonalra összepontosító szervező kollégáimnak – és természetesen a kormány és partnereink, városaink támogatásának. Az első szintlépésünk évében, amikor a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségtől a 2.2-es helyett megkaptuk az 2.1-es kategóriát, egyre nagyobb álmokat kezdtünk dédelgetni. Emlékszem arra, amikor 2017-ben egy szakmai megbeszélés után versenyigazgatónkkal Szilasi Lacival sétáltunk a Várkert Bazár előtt. Azon viccelődtünk, hogy egyszer itt fog sprintelni a magyar körversenyen a világbajnok Mark Cavendish. Bár akkor magunk is mosolyogtunk ezen a nem túl életszerű ötleten, most ott tartunk, hogy a 34-szeres Tour de France szakaszgyőztes valóban itt fog gurulni a Duna-parton, a háromszoros világbajnok Peter Sagan mellett.