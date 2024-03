Magyarországra szavazott a szlovákok nemzeti hőse + videó

A háromszoros világbajnok Peter Sagan (Pierre Baguette Cycling) a legmagasabb szinten már felhagyott az országúti kerékpározással, de az olimpiai hegyikerékpáros felkészülése jegyében továbbra is részt vesz néhány európai versenyen. Ezek közül a legnívósabb pedig a Tour de Hongrie lesz. S ez kiemelt hír a kerékpársportban. A 34 esztendős szlovák sprinter országúton 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben volt világbajnok volt, s hétszer érdemelte ki a Tour de France-on a sprinterek pontversenyének győztesét megillető zöld trikót.

Peter Sagan 2019-ben is hazavihette a Tour de France zöld trikóját (Fotó: MTI/EPA/ Guillaume Horcajuelo)

Sagan győzött többek között a flandriai körversenyen és a Párizs–Roubaix egynapos klasszikusokon. A francia körversenyen pályafutása során tizenkét szakaszon lett első, diadalmaskodott két Giro d’Italia-etapon, valamint négy Vuelta a Espana-szakaszon.

– A Sagan-jelenség olyan intenzív az elmúlt tizenöt évben a kerékpársportban és rám személy szerint is akkora hatással volt, hogy óriási dolog az indulása a verseny számára – fogalmazott az MTI-nek Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, aki hangsúlyozta: a sportág szurkolói is érteni fogják, mit jelent a háromszoros világbajnok részvétele Magyarországnak. – A brit Mark Cavendish és Sagan szereplése egyszerre, egyazon versenyen bárhol is történne a világon, nagy szám lenne.

Cyclisme : l’inattendu retour sur route de Peter Sagan au prochain Tour de Hongrie

➡️ https://t.co/M8xjji64BL pic.twitter.com/mdtsF55K9t — Le Parisien | sport (@leparisiensport) March 5, 2024

Peter Sagan és Mark Cavendish egymás ellen

Arról már korábban értesültünk, hogy a 38 éves Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) is eljön hozzánk. A brit klasszis 2009-ben volt világbajnok volt országúton, az egynapos klasszisok közül pedig a Milánó–Sanremón diadalmaskodott. De esetében az a „nagy szám”, hogy a Grand Tourokon 54 szakaszgyőzelemnél jár: a Tour de France-on 34, a Giro d’Italián 17, a Vueltán három elsősége van. A Touron az örökranglistát holtversenyben vezeti a legendás Eddy Merckxszel, és a legnagyobb célja 2024-ben természetesen az, hogy egyedüli csúcstartóvá váljon. S ha azt nézzük, hogy tavaly ő nyerte meg a Giro zárószakaszt, a római befutót, 38 évesen sem esélytelen. 2023-ban amúgy a Giro után a Touron a hetedik szakaszon a bordeaux-i sprintben második lett, a nyolcadikon azonban bukott, és fel kellett adnia a versenyt. Ami a háromheteseken az 54 szakaszgyőzelmét illeti, ezzel az örökranglistán a harmadik helyet foglalja el Merckx (64) és a Mario Cipollini (57) mögött. Peter Sagan a 18 szakaszgyőzelmével a 22. helyen áll hármas holtversenyben.

Mark Cavendish győzelme a 2022-es Giro d'Italia balatonfüredi befutóján (Fotó: Tdh.hu/Vanik Zoltán)

Cavendish 2022-ben a Giro d’Italia magyarországi nagy rajtja során megnyerte a harmadik szakaszt Kaposvár és Balatonfüred között. Az első, Budapest–Visegrád etapon egy technikai problémát követően a zámolyi buszmegállóban húzódott félre, amely felvette a bringás nevét.

A 45. Tour de Hongrie-t május 8. és 12. között rendezik.

Borítókép: Peter Sagan (Forrás: X/CyclingTips)