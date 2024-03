Tuchel a csontját törte a Bayern feltámadásáért, Kane rántott hússal ünnepelt

– Egy ilyen meccs után jól esik egy kis rántott húsos szendvics – jegyezte meg Kane, aki falatozott a vegyes zónában. – Nagyon fontos pillanat volt ez a meccs a szezonunkban. Mindenki ránk figyelt, hogyan reagálunk az első meccs vereségére, és csúcsteljesítménnyel rukkoltunk ki. Labdával és labda nélkül is rengeteg energiát mozgósítottunk. Remélhetőleg ez most egy fordulópont az idényünkben, mert ha így teljesítünk, akkor jönnek majd a további győzelmek is.

Mbappé örült, hogy nem aludtak el

A másik keddi meccsen a PSG duplájával 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában, és kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe a BL-ben.

– Ez volt a célunk, nemcsak továbbjutni akartunk, hanem nyerni is – fogalmazott a meccs hőse, Mbappé, akit az UEFA idézett. – Világos meccstervünk volt, korán gólt szereztünk, így nem volt rajtunk nagy nyomás, csak egy kicsi a vége felé. Tudtuk, hogy nem aludhatunk el. Ha ők szerezték volna meg a vezetést, akkor nehéz dolgunk lett volna a szurkolóik előtt. Fontos volt, hogy hamar romba döntsük a reményeiket, és pontosan ezt tettük.

Borítókép: Harry Kane lett a meccs embere a Bayern Lazio elleni meccsén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)