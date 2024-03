Könnyen megeshet, hogy Tuchelt már ma menesztik

Az már hetek óta tudvalévő, hogy Thomas Tuchel rövid időn belül távozik a Bayern München kispadjáról. Na nem jószántából, a csapat csapnivaló eredményei vezettek a klubvezetők döntéséhez. A Német Kupából a harmadosztályú Saarbrücken verte ki a bajorokat, a Bundesligában minimálisra csökkent az esélyük a címvédésre, miután a veszteni nem képes Bayer Leverkusen tíz pontra elhúzott tőlük. Az utolsó halvány reménysugár a diadalra a Bajnokok Ligája, amelynek kieséses szakaszát 1-0-s vereséggel kezdte a német csapat a Lazio vendégeként.

Tuchel játékosai mostanában lógó orral sétálgatnak a pályán Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Ma lesz e párharc második felvonása, és ha ezúttal is lógó orral távoznak a pályáról a Bayern játékosai, könnyen előfordulhat, hogy a Tuchellel kapcsolatban fentebb említett rövid idő még kurtább lesz. Az átigazolási guru, Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a müncheni klub vezetőségének véges a türelme, és ha a Bundesliga rekordbajnoka ma kikap, akkor a német vezetőedző valószínűleg már most elkezdhet pakolni az eredetileg kitűzött időpont, azaz az idény vége helyett.

Bár a Lazio csak a kilencedik a Serie A-ban és a hatszoros győztes Bayern München nagyobb halnak számít a sorozatban, korántsem egyértelmű, hogy a németek képesek lesznek megfordítani a párharcot. A február eleje óta lejátszott hat meccséből három vereség és egy döntetlen mellett mindössze kettőt tudott megnyerni Tuchel legénysége, pénteken éppen klubjánál, a Freiburgnál vendégeskedve hullajtott el két pontot.

Tuchel és Sarri csapata is vergődik

A müncheniek szerencséjére a Lazio sem teljesít fényesen. Ha a rómaiak esetében is a február óta lejátszott mérkőzéseket vesszük figyelembe, három győzelem és négy vereség a mérleg. Múlt pénteken az AC Milan ellen az még elfogadható lett volna, hogy 1-0-ra kikaptak, az kevésbé, hogy a mérkőzés végére több Lazio-játékos is elveszítette a fejét, így az égszínkékek mindössze nyolc emberrel fejezték be a találkozót.

Nehéz tehát megjósolni, hogy a két vergődő gárda közül melyik kapja jobban össze magát a létfontosságú mérkőzésre. Bár a Lazio előző meccsét és a három piros lapot tekintve ezt a csapat vezetőedzője, Maurizio Sarri is nyilatkozhatta volna, a BL-ütközet előtt Tuchel figyelmeztetett arra, hogy a futballistáinak meg kell őrizniük a hidegvérüket.

– Az idő a Laziónak dolgozik, nekünk nincs vesztegetni való időnk. Csak kilencven perc van hátra, így nem lehetünk türelmesek, azonnal élnünk kell a lehetőségekkel. Persze meg kell őriznünk a hidegvérünket, ugyanakkor hajtanunk kell és gólokat szerezni. Ha csak beszélünk a trófeák megszerzéséről, az nem hoz diadalt, mindennap tennünk kell érte – húzta alá az ötvenéves tréner, aki bevallása szerint rossz vesztes.

– Az elmúlt hetekben nemigen láttam a munkám pozitívumait. A dolgok nem a megszokottak szerint alakultak, de ilyen a futball. Ez a nagy szerelmem, ez a szenvedélyem.

A PSG jó helyzetből várja a visszavágót

A másik mai nyolcaddöntő körül koránt sincs ennyi kérdőjel. Az első Bajnokok Ligája-győzelmére hajtó Paris Saint-Germain a hazai 2-0 után várja a visszavágót a Real Sociedad otthonában. Nemcsak az előny, hanem a két csapat formája is a franciák mellett szól. A PSG november óta nem kapott ki egy sorozatban sem, a hazai bajnokságában csupán hetedik gárda viszont a győzelmek helyett a vereségeket halmozza: az elmúlt hat meccséből ötször maradt alul az ellenfelével szemben, mindössze a La Ligában a tizenötödik Mallorca otthonából tudta elhozni a három pontot. Óriási meglepetést jelentene, ha éppen a Paris Saint-Germain ellen találna magára.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés, keddi program:

Bayern München–Lazio 21.00 (tv: M4 Sport)

Real Sociedad–Paris Saint-Germain 21.00 (tv: Sport 1)

Borítókép: Thomas Tuchel (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)