A Liverpool védője hét közben sokat tett azért, hogy a Manchester City legyen a bajnok

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool csütörtökön reggel mutatta be azt a mezt, amelyben a 2024/25-ös szezonban szerepel majd a hazai találkozókon, és a tervezést az 1984-es BEK-győztes csapat meze inspirálta, így az ikonikus gallér is visszaköszön. Ám a „divatbemutatón” nemcsak Mohamed Szalah, és társaik jutottak szerephez. Hanem a Liverpool női csapata is, mert ilyen is van, és természetesen a hölgyek is ugyanilyen mezt viselnek majd a Barclays Super League-ben.

A divatbemutatón a Liverpool férfi és női csapata is érdekelt volt Forrás: Liverpool FC

A kisfilmben Szoboszlai Dominik is feltűnik:

That’s Amore 😍



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/U7y9NXWq8N — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) May 2, 2024

S most a női csapat is fókuszban van, mert a bajnokságban a legutóbbi fordulóban, szerdán nem akármilyen meccsen nyert 4-3-ra a címvédő Chelsea ellen, a győztes gól a 92. percben született. Az együttes két éve jutott fel a másodosztályból az élvonalba, tavaly a hetedik helyen zárt, idén viszont még előrébb végez. A bajnokságban Manchester City, Chelsea, Arsenal az első három sorrendje, majd lemaradva, azonos pontszámmal a Manchester United és a Liverpool következik, de a hatodik Tottenham vélhetően már nem éri utol őket. A Premier League nagy klubjai a női bajnokságban is érdekeltek. Valószínűsíthető, hogy az arany a Manchester Cityhez kerül, a Chelsea sorsát a Liverpool elleni mostani vereség pecsételte meg. Ezt megköszönheti a City a Poolnak.

Mindenekelőtt a duplázó Gemma Bonnernek, aki az említett győztes gólt szerezte a 92. percben, s aki a 150. mérkőzését játszotta a Liverpoolban. A 32 éves védő a klubrekorder.

"Is there one twist in the tale left?" 😍



The perfect ending to @gembon23's 150th appearance in Red ⚽ pic.twitter.com/pkqEuPPUnz — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) May 2, 2024

A Liverpool tiszteleg Gemma Bonner előtt

A jeles jubileuma előtt tisztelegve pedig a Liverpool akadémiáján, Kirkbyben róla nevezték el az egyik öltözőt. Ebben a tekintetben a Pool történelmében olyan nevek mellé került, mint Sir Kenny Dalglish, Steven Gerrard és Robbie Fowler. Az akadémia igazgatója, Alex Inglethorpe jelezte, eljött az idő, hogy ne csak a férfi legendáik közül válasszanak.

– Nagyon érzelmes pillanat volt, amikor megláttam a nevemet, még nem is ülepedett le bennem ez az egész… De nagyon sokat jelent ez számomra. Bízom benne, hogy inspirálhatom a következő generációt, nemcsak a lányokat, hanem az akadémiára kerülő fiúkat is – fogalmazott Gemma Bonner.