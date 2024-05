Imre Bence érzelmesen és stílszerűen búcsúzott el a Ferencvárostól

Ahogy a válogatottban azt többször megcsodálhattuk: Imre Bencére jött ki a figura, és a 21 éves jobbszélső keze ezúttal sem remegett meg. Az FTC az utolsó pillanatokban szerzett góllal győzte le a Dabast 39-38-ra a kézilabda NB I utolsó fordulójában. A mérkőzésnek nem volt különösebb tétje, hiszen már korábban eldőlt, hogy a Fradi a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen végez a bajnokságban, ám több játékos – Imre Bence mellett Pordán Bálint, Bognár Alex, Balogh Zsolt és Szepesi Zsombor – az utolsó meccsét játszotta az FTC-ben, és mindannyian szépen akartak búcsúzni.

Nyíri Zoltán, az FTC alelnöke ajándékozza meg búcsúzóul Imre Bencét. Forrás: Fradi.hu

– Belül érzelmes volt, de kifelé inkább azt próbáltam mutatni, hogy mennyire hálás vagyok. 2013 óta játszottam a klubban, itt nőttem fel, a gyerekkorom nagy részét itt töltöttem. Az utánpótlásban végigjártam a ranglétrát, sok szurkolót ismerek személyesen is, akikkel jó a kapcsolatom, ezért nehéz a búcsú, de a karrierem érdekében ezt a döntést most meg kellett hoznom – így beszélt az érzéseiről Imre Bence a Fradi.hu-nak adott interjúban, majd azzal folytatta, hogy mindenki hiányozni fog neki a Fradiból, ahol gyerekkora óta nevelkedett, és ahol az édesanyja, Kökény Beatrix is játszott, és a mai napig dolgozik a klub vezetőségében.

– Nehéz a búcsú, de tudtam, mire vállalkozom – bökte ki a lényeget Imre Bence. Folytatás Kielben. Helyesebben előbb a párizsi olimpián, a magyar válogatott játékosaként.