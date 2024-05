Ezt mondta Jürgen Klopp a pályán, az utolsó Liverpool-meccse után

A Liverpool méltó búcsút vett edzőjétől, aki 2015-ben egy szinte középszerbe süllyedt csapat irányítását vette át, majd visszavezette a legjobbak közé. Jürgen Klopp vezetésével 2019–2020-ban volt a csúcson a Liverpool, amikor megnyerte a Bajnokok Ligáját és a Premier League-et is. A német edző 491 meccsen irányította a Vörösöket, majd a Wolverhampton elleni győzelem után beszédet mondott a pályán.

Jürgen Klopp elbúcsúzott a Liverpool szurkolóitól (Fotó: EPA/Adam Vaughan)

– Teljesen meg vagyok lepve, azt gondoltam, hogy darabokra hullok majd szét, de őszintén szólva nem így van. Olyan boldog vagyok, hogy el sem hiszem – idézte Klopp szavait a Liverpool honlapja. – Úgy örülök nektek, a hangulatnak, a meccsnek, hogy tagja lehetek ennek a családnak, és ahogy ünneplünk ma. Hihetetlen ez az egész, nagyon köszönöm.

Klopp szerint nem rajta múlik a Liverpool sikere

Klopp igyekezett lelket önteni a Liverpool szurkolóiba, azt ígérte, hogy a csapatnak nélküle is szép jövője lesz: – Nem azt érzem, hogy valami véget ért, hanem azt, hogy ez még csak a kezdet, mert ma egy olyan csapatot láttam futballozni, amely tele van tehetséggel, fiatalsággal, kreativitással és vággyal. Az elmúlt hetekben túl sok minden szólt rólam, és ez rosszul érintett, mert sok mindenre rájöttem. Azt mondják nekem, hogy itt az emberek miattam lettek kétkedőkből hívők. De ez nem igaz. A hithez ti magatok kelletek. Én csak azt mondtam, hogyan tegyétek, de ti csináltátok meg. Ez nagy különbség. Most senki sem mondja, hogy szűnjetek meg hinni.

Klopp hozzátette: – Mi döntjük el, hogy aggódunk vagy izgatottak leszünk. Hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Hogy bízunk vagy nem bízunk. A mai naptól én egy vagyok közületek, és hiszek bennetek. Hívő maradok, száz százalékig.

Hivatalosan még nem jelentették be, a Feyenoord edzője, Arne Slot lehet Klopp utódja a következő idénytől. Ebben a cikkben mutattuk be őt.

Így szólt a You will never walk alone utoljára Klopp tiszteletére:

