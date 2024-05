Kinevezték a jégkorong-válogatott új kapitányát, huszonhárom év után ő az első magyar, akit nem ideiglenesen bíztak meg

– A hároméves megállapodás jó lehetőség, hogy folyamatot vigyünk a rendszerbe. Sikeres generációváltáson és világbajnokságon vagyunk túl. Azon fogunk dolgozni, az a cél, hogy olyat vigyünk véghez, ami még nem volt a magyar hokiban, és ez lehet akár az A csoportban maradás is – mondta az új kapitány, aki kiemelte: részmunkaidőben lesz kapitány és még keresi azt a klubot, ahol a szezon közben is dolgozhat, és ahol támogatják, hogy a kapitányi teendőit is ellássa a nemzetközi szünetek alatt.