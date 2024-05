Mostantól a Ferencváros és az Újpest osztozik a trónon

Ahogy a Bayer Leverkusen futballcsapatának szótárában vereség szó egyáltalán nem szerepel, úgy a ferencvárosi vízilabdázókéban is csak nagyon nehezen lehet rábukkanni. A zöld-fehérek ugyanis csak egyszer kaptak ki az egész idényben, az Olimpiakosztól a Bajnokok Ligájában. Így nem jelent meglepetést, hogy a Fradi meg sem állt a négyes döntőig a BL-ben és az ob I-ben is a fináléba jutott.

Nyéki Balázs is sikerre vezette a Ferencvárost (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A másik döntőbe jutott csapat, a Vasas viszont már régen nem járt ilyen magasságokban. Az angyalföldiek legutóbb 2012-ben lettek bajnokok, azóta az aranyért folyó csatákat csak a távolból figyelték, a tizenkét év alatt egy bronzérem jutott nekik. Közben a Ferencváros ellen sem volt túl sok sikerélményük, legutóbb még 2014-ben győzték le mostani ellenfelüket.

A döntő első meccse is egyoldalúra sikeredett. A Vasas csak másfél negyeden keresztül tudta tartani a lépést Nyéki Balázs együttesével, amely 13-7-re nyert. Kedden került sor az újabb felvonásra, és egy esetleges második győzelem már a koronát is elhozta volna a Ferencvárosnak.

A Ferencváros megint hengerelt

Ahogy a szombati mérkőzésen, úgy a keddin is vezetett az elején a Vasas, amely mindjárt az első támadását góllal fejezte be. Három perc elteltével azonban már a zöld-fehéreknél volt az előny, és ez a meccs végéig így is maradt. A Ferencváros sorra élni tudott a fórjaival, 4-2-re elhúzott, de az első meccsel ellentétben most az angyalföldiek is pontosan céloztak, így annak ellenére sem dőlhettek hátra az FTC játékosai, hogy a nagyszünetre négy gólra nőtt a két csapat közti különbség.

Gyors gólváltással kezdődött a harmadik negyed. A Vasasnak lehetősége volt feljönni három gólra, de nem sikerült, és ezután kinyílt az olló, az utolsó játékrészre fordulva már hattal mentek a zöld-fehérek. Ez a negyed már nem hozott gólesőt – és fordulatot – sem, a Ferencváros 21-14-re diadalmaskodott, és önbizalommal telve készülhet a BL két hét múlva megrendezésre kerülő négyes döntőjére, ahol ugyanakkor ennyi kapott gól valószínűleg nem fér majd bele.

– Természetesen örülök a győzelemnek, még ha úgy is tűnt, hogy könnyű dolgunk volt a végén, szétnyílt a meccs. Emiatt nem figyeltünk annyira oda a védekezésre sem, a megszokottnál több gólt kaptunk. Néha vannak ilyen, sokgólos mérkőzések is, de ez egy bajnoki döntőben mindegy is – értékelt Nyéki Balázs, aki első idényében eddig két trófeát söpört be a Ferencváros vezetőedzőjeként. – Nagyon elégedett vagyok. Magabiztos játékkal nyertük meg a Magyar Kupát és a bajnokságot is, illetve a két csoportkört is a Bajnokok Ligájában – ez önmagáért beszél.

Ezt a csapatot úgy raktuk össze, hogy komoly eredményt érjen el a BL-ben. Minimális célkitűzés volt, hogy bejusson a legjobb négy közé, ami sikerült is. Merünk tovább álmodni, bár az idény legnehezebb mérkőzése valószínűleg a következő lesz, a Novi Beograd elleni.

Az FTC zsinórban harmadszor lett bajnok, összességében pedig huszonhatodszor, azaz beérte az örökranglista élén az Újpestet, mostantól osztoznak a trónon. A bronzérem Újbudára került, a Varga Dániel irányította OSC először 15-13-ra, majd 17-14-re győzte le az edző leendő csapatát, a BVSC-t.