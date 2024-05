Történelmi éremmel zártuk a hazai Európa-bajnokságot

A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni a karikával tavaly szerzett világbajnoki bronzérem óta szinte mindennap arra gondolt, hogy hazai közönség előtt az Európa-bajnokságon is érmet szerezne. Ezt Pigniczki már azután mondta el az MTI-nek, hogy vasárnap valóra vált az álom: labdával ezüstérmes lett a budapesti Eb-n. Ez a sportágban szerzett első magyar egyéni Európa-bajnoki érem.

Pigniczki Fanni labdagyakorlata második helyet ért a budapesti Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Pigniczki az ezüstérem mellett szalaggal ötödik, míg egyéni összetettben nyolcadik helyen végzett az Európa-bajnokságon.

– Mostanában a labdával volt a legstabilabb a gyakorlatom, azzal kerültem legtöbbször döntőbe is. A tegnapi gyakorlatom után mindkét edzőm azt mondta, hogy csak ismételjem ezt meg a fináléban. Némileg még sikerült túlteljesíteni is, mert ezúttal olyan gyors voltam a szőnyegen, hogy a végén négy forgást mutattam be, az edzéseken csak három szokott beleférni az időbe – mondta Pigniczki Fanni, aki 34,850 pontos egyéni csúccsal lett ezüstérmes a budapesti kontinensviadalon.