Sztankovics távozása miatt egymásnak estek a fradisták

Elég beleolvasni a Ferencvároshoz közel álló Üllői út 129. oldalán közölt kommentekbe, ebből is kiderül, mennyire megosztottak a fradisták Dejan Sztankovics távozása miatt.

Íme, egy csokor a Sztankovicsot bíráló kommentekből:

„így már érthető, hogy miért cserélt szarul, miért nem volt taktika. Fejben már máshol járt… Ha igazán profi lett volna, akkor korábban bejelenti és távozik, és akkor talán Leandro behúzta volna, talán…” (Domi79)

„Hadd menjen, túl nagy volt az arca, nem alkotott maradandót, hamar el fogjuk felejteni, A tegnapi meccs őmiatta ment el” (robertocarlos)

„Döbbenet, h ilyen szerény képességekkel valaki már Fradi-edző lehetett.” (BeLátó)

„K…a jó. Megint új edző, új stáb, új elképzelések, új hozott játékosok. Úgy látszik, Rebrov óta képtelenek vagyunk hosszabb távra lehorgonyozni valakinél, aki esetleg építene is valamit. Ilyen erővel maradhatott volna Csaba is (amit én minimum télig támogattam volna, és az eredmények tükrében gondolkodtam volna a hosszabbításról). Hát ez most váratlanul ért. Lehet benne van a fiával történt eset is, közelebb lenne hozzá, de ez így nagyon nem f…a. (Nagypofájú bringás)

„Nem várta meg, míg a lelátó küldi el” (Imre77)

„Na várom a kommenteket a hatalmas szakértőktől, akik hülyének néztek, gondoltak, amikor egy kóklernek, egy bukott edzőnek, nem idevalónak jellemeztem. Az, hogy valaki igen jó játékos (kétségtelen az volt), egyáltalán nem biztos, jó edző is lesz, sőt!” (Kiss László)

Volt, aki védelmébe vette Sztankovicsot.

„Én sajnálom, kifejezetten bírtam. Egy fanatikus valaki, aki el tudja érni, hogy a játékosai tűzbe menjenek érte. Kiváló motivátor. […] Szép emlék marad a tavaszunk vele, kár, hogy a végére kipukkadtunk.” (rázöl)

S persze előkerült a lemez, hogy helyes volt-e felmenteni Máté Csabát, hiszen nem egészen egy év múltán újra edzőt kereshet a Fradi.

„A folyamatos csabázás tényleg vicces volt már néha, de most ez hát, ennek mi a tököm értelme volt így?! Tényleg hagyhatták volna Mátét a helyén, pont itt tartanánk vele is.” (Steve Harris)

Végül egy higgadt vélemény:

„A hibáival együtt én kedveltem. Átvett egy csapatot úgy, hogy a népszerűsége már csak a közvetlen előd miatt sem lehetett az egekben. A Csaba-féle rövid, de „romantikus” időszak után, bármelyik külföldi edző nehezen fogadtatta volna el magát. Az elején jól kezdett, majd jött az ősz végi hullámvölgy. Tavasszal viszont jól összeszedte a csapatot. A tegnapi kupadöntőtől függetlenül a tavasz rendben volt. Gólrekorddal lettünk bajnokok, rég volt annyi gólzáporos győzelmünk, mint az idei szezonban (tudom, ebbe Csaba is berakott két meccset). Az, hogy távozik, engem meglep. Sajnos az igazi fokmérőre nem kerül nála sor, ami a nemzetközi selejtezősorozat lett volna. Így marad az örök vita arról, hogy milyen edző is ő. A bejelentés időpontja viszont kellemetlen. Bár el tudom képzelni, hogy a hivatalos bejelentéssel várni akartak a szezon végéig, csak hamarabb lehozta az M4. Ami persze szintén kellemetlen a Club kommunikációjára nézve.” (Attila)