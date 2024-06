Minden, amit az első magyar Eb-csoportmeccs helyszínéről tudni érdemes + videó

A Magyarország–Svájc Eb-csoportmeccset szombaton 15.00-kor kezdik. A Szpíker korner legfrissebb vlogcastjében is ez a találkozó volt terítéken.

A magyar válogatott tagjai hétfő óta Németországban készülnek a szombati, svájciak elleni csoportmeccsre Fotó: Illyés Tibor

Kölni dóm és kabalakecske

Kétségtelenül Köln egyik ikonikus építménye a dóm, amely 157 méteres magasságával a világ harmadik legmagasabb keresztény temploma. A város focicsapatának, az 1. FC Kölnnek a címerében is szerepel. Igaz, ebben a címerben kicsit hangsúlyosabb a kabalakecske, de azért a csodás építmény is kivehető. Kölnben személyes találkozóra is van lehetőség az imént említett kabalaállattal, méghozzá a helyi állatkertben, ott tölti ugyanis dolgos hétköznapjait a meccsnapokon a stadionban szurkoló IX. Hennes. Nem nehéz megtalálni, a kölni állatkertben nem az oroszlánok, a zsiráfok vagy az elefántok az első számú látványosságok, hanem ő, a kecske – olvasható az Origó riportjában.