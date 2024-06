Magyar anya garázsából lett Maradona mágikus zarándokhelye Dublinban

A dublini Aviva Stadion egyik oldalán csendes kis lakóövezet terül el, amit valószínűleg meg sem néztem volna közelebbről, miközben igyekeztem körbesétálni a stadiont a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni felkészülési meccse előtt, ha a Bath Ave-ről nyíló kis szűk utca végében nem tűnik fel az aréna képe. Csak ez vonzott be a Havelock Square-be, ám ahogy haladtam az egyre hatalmasodó stadion irányába, egyszer csak Diego Maradona falfestménye tűnt elő, amely egy garázs teljes oldalát beborítja.

A dublini Aviva Stadion kőhajításnyira van Maradona zarándokhelyétől. Fotó: Magyar Nemzet

Miközben fényképet készítettem a képről, a hátam mögött, a garázs oldalával szemben álló ház ajtaja kinyílt, és egy kedves nő megkérdezte, hogy segíthet-e a fotóban. Elkezdtünk beszélgetni, és hamar szóba került, hogy Magyarországról érkeztem a meccsre. Mire ő magyarra váltva köszönt újra, hogy „akkor szia”. Így ismerkedtem meg a dublini Maradona-falfestmény magyar tulajdonosával.

– A férjem focizott, és őt követve az idősebb fiunk, Johnny Figo is szenvedélyesen szereti a futballt, hat évig játszott a St. Joseph FC-ben, ahol az argentin Fabian Costello is az edzője volt – kezdett bele a festmény történetébe Anita Murphy. – Ő Rosarióból származik, a híres Newell's Old Boysban futballozott, ahol a karrierje vége felé Maradona is játszott rövid ideig, így személyesen is találkoztak. Általa Johnny is alaposan megismerhette Maradona legendáját.

A falfestmény mindössze hónapokkal Maradona 2020. novemberi halála után készült el. Akkoriban még a Covid miatti tilalmak időszakát éltük, Írországban nem lehetett edzéseket tartani, a család emiatt döntött úgy, hogy az argentin legenda képe kerüljön a házuk bejárati ajtajával szemben lévő garázs oldalfalára, hogy ezzel is ösztönözzék Johnny-t, akinek hiányzott a játék.

– Mivel edzésekre nem lehetett járni, úgy gondoltuk, hogy Maradona képe inspirálná Johnny-t, és szívesen labdázna ebben a környezetben – magyarázta Anita. – Szerencsére nem tévedtünk, sokat gyakorol itt.

S nemcsak Johnny hasznára vált a falfestmény, Dublin is profitál belőle, igazi rejtett kincse lett a városnak, a turisták szeme gyakran megakad rajta. Sőt terjed a híre, és mostanra igazi zarándokhely lett főleg a Dublinban járó argentinok és Napoli-szurkolók körében, akik őrzik egykori imádott csillaguk, az isteni Diego emlékét. Az pedig csak még különlegesebbé teszi a képet, hogy maga Maradona is járt a közvetlen közelben, hiszen 1980-ban, 19 évesen pályára lépett az ír válogatott ellen az Aviva Stadion elődjében, a korábban ugyanott álló Lansdowne Road Stadionban.

Gyermekotthonból a dublini Maradona-képig

Anita tizennyolc évvel ezelőtt, 24 évesen költözött Írországba, ahol hiába lapult az Esztergomban szerzett szociálpedagógia diploma a zsebében, kezdetben egy irodában takarítóként és a dublini repülőtéren egy kávézóban is dolgozott. Megismerkedett a férjével, David Murphy-vel, két gyermekük született, a már említett Johnny, aki most 13 éves és az öccse, Henry.

Anita, Henry, David és Johnny az ír–magyar válogatott meccsen Dublinban. Fotó: Anita Murphy

A fiúk már csak angolul beszélnek, a férj, David is csak néhány szót tud magyarul, mint a szeretlek vagy a jó éjszakát. Nem véletlenül alakult így, Anitát a szülei gyermekotthonba adták, hét éves korától egészen a továbbtanulásig az Oroszlányi Gyermekotthonban élt, ma már szinte semmi sem köti Magyarországhoz.

Szoboszlai? Kár, hogy nem a Manchester Unitedé!

A család kilátogatott kedden az ír–magyar válogatott meccsre a szomszédjukban lévő Aviva Stadionba. – Ezúttal én nem veszíthettem, mert ír és magyar is vagyok – jegyezte meg frappánsan a meccs másnapján érdeklődésünkre Johnny. Végül az ír énje örülhetett, mert Szoboszlai Dominikék 14 veretlenül megvívott meccs után egy 92. percben, nagy hiba után kapott gól miatt 2-1-re kikaptak Dublinban. – Szerintem a magyar csapat az Európa-bajnokságon jobban játszik majd – tette hozzá Johnny. Mi is ebben bízunk.

Johnny ír mezben gyakorol Maradona árnyékában. Forrás: Anita Murphy

Anita nagyobbik fia egyébként Cristiano Ronaldo- és Manchester United-rajongó, de ma már Szoboszlai nevét is jól ismeri: – Nagyon jó játékos, azt kívánom, bárcsak a Manchester United lenne a csapata, nem pedig a Liverpool!

Az ír utánpótlásban jól haladó Johnny komolyan veszi a futballt, és nagy céljai vannak. Válogatott akar lenni, akár ír, akár magyar, hangsúlyozta, és egy nap szeretné megnyerni az Aranylabdát. Ebben pedig elmondása szerint a Maradona-kép is segítheti a garázsuk falán: