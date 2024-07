Vidám vagy szomorú lesz a vasárnap? Aranyesélyek a lőtéren és a vívócsarnokban

Kellemes meglepetésként érintett minden magyar szurkolót, hogy a sportlövészeink közül Major Veronika parádésan szerepelt az alapversenyen, így első helyen jutott be a vasárnapi fináléba. A keszthelyi sportlövő 582 körös eredménnyel, több belső tízesének köszönhetően zárt az élen, így pályafutása során először léphet lőállásba olimpiai döntőben, ugyanis ugyanez három évvel ezelőtt, Tokióban nem sikerült. A vasárnap délben kezdődő fináléban Major Veronika két-két dél-koreai és kínai, egy-egy indiai, vietnámi és török versenyzővel fog megküzdeni. Ami a többi sportlövőt illeti, Mészáros Eszter a női, Pekler Zalán és Péni István pedig a férfi légpuskások alapversenyében lesz érdekelt vasárnap, bármelyikük belőheti magát a fináléba.

Major Veronika az élen állva várja a finálét (Forrás: Facebook.com/majorvera97)

Vasárnap újabb örömteli perceket szerezhetnek vívóink Muhari Eszter szombati bronzérme után , ugyanis a női tőrözők versenyén induló Pásztor Flóra mellett pástra lépnek férfi párbajtőrözőink is. Sokan ebben a fegyvernemben látták a legnagyobb reményt, akár két éremre is. Ugyanis a jelenlegi világranglista első két helyét a tokiói ezüstérmes Siklósi Gergely és a világbajnoki címvédő Koch Máté foglalja el, ráadásul mindketten bombaformában várják a vasárnapi versenyt. Persze ne feledkezzünk meg Andrásfi Tiborról sem, aki akár meglepetést is okozhat.

Pásztor az amerikai Jacqueline Dubrovichcsal vív a 16 közé kerülésért, míg a férfiaknál a világranglista éllovasaként Siklósi a cseh Jakub Jurkával vagy az egyiptomi Mahmúd Moszennel találkozik, a rangsor másodikja, Koch pedig a kanadai Nicholas Zhang és a venezuelai Gabriel Lugo győztesével kezd. Világbajnokunk a nyolcaddöntőben akár Andrásfival is szembe kerülhet, ha utóbbi túljut a londoni olimpia győztesén, a venezuelai Ruben Limardo Gasconon. Nem megugorhatatlan egyik akadály sem, az egyszer biztos.

Úszásban az előzetesen az éremesélyesek között számon tartott, 200 méter háton világbajnoki címvédő Kós Hubert a 11 órakor kezdődő program során ugrik medencébe 100 méter háton, mellette másik öt magyar lesz érdekelt. Kós tegnap alaposan kiúszta magát a 4×100-as gyorsváltó tagjaként, így nem tudható, hogy száz háton mire lehet képes.

Ismét pályára lép női kézilabda-válogatottunk, reggel 9 órakor a brazilokkal találkoznak, s más céljuk nem lehet, mint javítani és megszerezni az első pontokat, miután csütörtökön kikaptak a címvédő franciáktól 31-28-ra. A férfi vízilabda-válogatott vasárnap 19.30-kor a házigazda, a világbajnoki negyedik Franciaország ellen játszik, és bizony az elmúlt hónapok egymás elleni eredményei miatt bőven lesz miért visszavágniuk a kimondottan az aranyéremért érkező pólósoknak.

Vas Blanka pedig hegyikerékpárban mutatkozik be, amelyben három éve Tokióban negyedik lett, idén viszont sokkal inkább az országútra koncentrált, Valterhez hasonlóan neki is inkább a mezőnyverseny lehet a fő száma Párizsban. Vasárnap Hámori Luca történelmet ír, első magyar női ökölvívóként léphet olim­piai szorítóba: a selejtezőben az ír Grainne Walsh-sal bokszol . Cselgáncsban Pupp Réka és Pongrácz Bence lesz érdekelt, s vélhetően teniszezőink (Fucsovics Márton, Marozsán Fábián) is pályára lépnek, utóbbi sportágban azonban az esős időjárás miatt még nem tudható, ki és mikor léphet pályára.

Tornában szombaton az összetettben a 14. helyen döntőbe jutó Mészáros Krisztofer megadta az alaphangot, vasárnap a nők selejtezőit (Czifra Lili, Bácskay Csenge) rendezik. Utóbbi nemnél fontos fejlemény, hogy Kovács Zsófia a csütörtök esti pódiumedzésen megsérült, így mégsem indulhat Párizsban, helyette Székely Zója ugrik be, aki több balszerencsés fordulat után végül mégsem marad le az olimpiáról, tegnap meg is érkezett a francia fővárosba.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen egy álmom teljesül, ott lehetek az olim­pián, de nem felhőtlen az örömöm, hiszen egy sérülés miatt van mindez. Az élet, a sors megadta ezt a lehetőséget, szeretnék élni vele, persze jobb lett volna, ha nyugodt körülmények között tudok készülni, főleg mentálisan, de az adott szituációhoz képest így is megpróbálom a lehető legjobb gyakorlatot bemutatni – mondta Székely Zója, aki mégis megmutathatja a gyakorlatait Párizsban.