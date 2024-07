Több százezer olimpiai jegy eladó még, egyelőre a megnyitó sem telt házas

A korábbi játékokon a legtöbb szabad jegy a focimeccseken maradt meg, de ezúttal több helyszínen van még belépő, így az úszásra, evezésre, rögbire és a tornára is – írta meg az Origó.

Encore 4 dodos avant La cérémonie d’ouverture À suivre ce vendredi à 19h30 sur @FranceTV pic.twitter.com/AJucKZ9DBr — Paris 2024 (@Paris2024) July 22, 2024

Egyelőre nincs telt ház a megnyitón sem

Jelen állás szerint négyezer jegy elérhető a megnyitóra, amelyet a Szajna partján rendeznek majd július 26-án, péntek este. Erre az eseményre 90 euró volt a legolcsóbb belépő, de ennek a tízszereséért is kínálnak most jegyeket. Az árak mondjuk még így is alacsonyabbak, mint a 2012-es londoni olimpián voltak. Londonban 250 ezer jegy maradt a szervezőkön, ezek főként futballmeccsekre szóltak, de Rióban egymillió jegyet nem sikerült eladni.