Csipes Tamara úgy vonult vissza, ahogy szeretett volna

– Nem is tudom, mikor voltam versenyen ennyire fáradt, a középfutam nem esett jól, ráadásul azon túráztattam magam, hogy fél órával kevesebb időm lesz pihenni. Mentálisan viszont jót tett, hogy volt egy pálya, amelyiken még belefér a hiba. A döntőre így már extra nyugodt voltam, ráadásul az időjárás is kegyes volt. Nem volt rajtam nyomás, az első kétszáz méteren saját magamat is megleptem.

Olyan pálya volt, amilyet szerettem volna jönni utolsóra

– jelentette ki Csipes Tamara, aki egy párizsi érmet ígért a kislányának, s hárommal térhet haza hozzá.

Csipes Tamara végleg visszavonul?

Csipes Tamara az egyes döntő után megköszönte Gazsó Alida Dórának, hogy megszorongatta őt az elmúlt években, s fiatal csapattársának átadta a stafétát, mondván: Los Angeles, azaz a 2028-as olimpia már az övé lesz. Fiatal csapattársai azonban még Csipest is meggyőznék a folytatásról.

– A sport az életem része marad, de a kajakozás nem fog hiányozni. Bár a lányok már mondják, hogy a négyesben ott kellene lennem Los Angelesben. Nagyon sokat kellene rábeszélniük ehhez, de soha ne mondd, hogy soha – hagyta nyitva résnyire a kiskaput magának Csipes Tamara.

