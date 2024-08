Az eltűnt magyar aranyérem nyomában: melyik döntés volt az első a sorban?

Kajak-kenuban hét dobogós hellyel zártuk a párizsi olimpiát, ami nagyon szép teljesítmény a válogatottól. Még szebben mutatna azonban a mérleg, ha a hét érem között lenne arany is. Az első helyet előzetesen legalább férfi kajak egyes ezer méteren vártuk, a királyszámban ugyanis Kopasz Bálint volt a címvédő, s mellette ott volt a döntőben Varga Ádám is, Tokió ezüstérmese. A párizsi döntőben a két magyar kiválóság eltérő taktikát követett, a lassabban kezdő Varga Ádám ezúttal lehajrázta honfitársát, így lett második, mögötte Kopasz Bálint végzett a harmadik helyen.

Kopasz Bálint és Varga Ádám párosban együtt indultak, abban a számban nem jutottak a párizsi olimpia döntőjébe (Fotó: Csudai Sándor)

– A bronzérem annyira nem tetszik, de az olimpiai dobogó is fantasztikus eredmény. Úgy érzem, jó pályát teljesítettem, az állóképességem nagyon jó volt, az utolsó kétszáz méteren az erőszint lehetett volna nagyobb – értékelte a futamát Kopasz Bálint.

– Nem sokszor választottam ilyen taktikát, hogy ennyire lemaradok az elején. Bekerültem Pimenta és Bálint közé, akik sokszor meg szokták húzni az elejét, ráadásul a táv elején egészen oldalra kellett mennem, hogy kikerüljek egy adag hínárt. Utólag nagyon örülök, hogy ezt a taktikát választottam, szerintem így izgalmasabb volt belülről is, talán kívülről is – értékelt Varga Ádám, aki elégedett volt az eredménnyel bár azt is elárulta, hogy három éve a tokiói ezüstje annak váratlansága miatt nagyobb boldogságot okozott neki, mint a mostani, párizsi második hely.