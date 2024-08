Az olimpián ma sokat veszítettünk ezzel a döntetlennel, az esti programban izgulnunk kell

A 77 kilogrammos súlycsoport tizenhat fős mezőnyében a 2022-es belgrádi világbajnokságon ezüstérmes, 28 éves Lévai Zoltán már az első meccsére is kemény ellenfelet kapott, a 82 kg-ban világ- és Európa-bajnok Burhan Akbudak várt rá. A mérkőzés elején előbb a törököt figyelmeztették passzivitásért, ami egy pontot jelentett versenyzőnknek (1-0), de a parterhelyzetben nem tudott mit kezdeni ellenfelével. Arra lehetett számítani, hogy a szokások szerint a második menetben őt küldik majd le. azonban versenyzőnk az első három perc végét nagyon meghajtotta, egy sikertelen kitolási kísérlet után újra derékra támadott, és egy lendületes akcióval kivitte a törököt a szőnyegről (2-0). A második menetben Lévait is figyelmezetették passzivitásért, de az erejével elkészült török meg sem tudta mozdítani, így Lévai Zoltán 2-1-es győzelemmel jutott tovább a negyeddöntőbe.

Lévai Zoltán a török Burhan Akbudak elleni meccsét megnyerte Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Itt a második kiemelt, 27 éves azeri Sanan Szulejmanov várt rá, aki a 2021-es oslói és a 2023-as belgrádi vb-n is ezüstérmes volt, a 2020-as római Eb-t azonban megnyerte, és a döntőben éppen Lévait győzte le. Akárcsak a török ellen, most is az aktívabban kezdő Lévai próbálkozhatott először lenti helyzetből, ám nem járt sikerrel, s ugyan a szünetben 1-0-ra vezetett, nem lehettünk nyugodtak. 2:19 perccel a vége előtt Lévait is leküldték parterhelyzetbe, az állás pedig 1-1 lett. S ennyi is marad, ami azt jelentette, hogy a később szerzett pontjával Szulejmanov jutott be az elődöntőbe. Lévainak és nekünk pedig szurkolnunk kell, hogy Szulejmanov az esti programban jusson be a holnapi döntőbe, és akkor Lévai Zoltán holnap a vigaszágon folytathaja, ahol a bronzérmet még megszerezheti.

Lévai Zoltán: Az ellenfelem a lenti helyzetben nagyon jól védekezett

– Ugyanaz volt a taktikám, mint az első meccsen, hogy elérjem, először az ellenfelemet küldjék le. Ez így is lett, de sajnos nem tudtam akciót csinálni, hiába gyakoroltam rengeteget az utóbbi időben a lenti helyzetet. A végén pedig a később szerzett pontjával az azeri ment tovább. Választhattam volna azt a taktikát is, amit ő, de én birkózni jöttem. Az olimpiai aranyért jöttem, de vannak helyzetek, amiket nem lehet irányítani. A lenti helyzetet persze irányíthattam volna, de az ellenfelem nagyon jól védekezett…