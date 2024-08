Ez aztán az ösztönző ajándék az aranyéremért! Korlátlan végbéltükrözés a jutalma a kétszeres olimpiai bajnok tornásznak

Vélhetően most Carlos Yulo lett Fülöp-szigetek legújabb nemzeti hőse, ugyanis a 24 éves tornász talajon – 15.000 pontot szerzett összesen – és ugrásban – egyedüli tornászként haladta meg a 15.000 pontot – is aranyérmet nyert a párizsi olimpiai játékokon. Ezzel a tettével azonnal sikerült megháromszoroznia hazája olimpiai aranyainak számát, miután eddig összesen egy olimpiai bajnoki címmel rendelkezett az ázsiai ország.

Carlos Yulo ekkor még nem sejtette, milyen ajándékcunami vár rá (Forrás: X/alexcerado)

Yulo érthető módon most a legnépszerűbb sportoló hazájában, így nem csoda, hogy az aranyérmekért járó állami jutalmakon kívül rengeteg ajándékkal, felajánlással kedveskednek neki a különböző cégek. A The New York Post cikke összeszedte, hogy mikkel gazdagodott a kétszeres olimpiai bajnok. A lista néhány eleme minimum érdekes, helyenként igencsak bizarr.

Magyarországhoz hasonlóan, a Fülöp-szigetek olimpiai bajnokainak is jár az állami jutalom az érmek után, ám fele annyira sem bőkezűen, mint a magyar érmesek esetében. Carlos Yulo a kettős győzelem után átszámolva körülbelül 19 millió forinttal lett gazdagabb – írja a Business Insider. Persze, ez nem minden, ugyanis Yulónak sok esetben élete végéig bizonyos szolgáltatások használata esetén sem kell semmit fizetnie.

Elképesztő és bizarr jutalmak sora a filippínó tornásznak

A Fülöp-szigeteki Megaworld nevű ingatlancég egy teljesen berendezett, három hálószobás ingatlant ajánlott fel neki közel 600 ezer dollár értékben a tengerparton, Manilában, azon az elit környéken, ahol az ország több híres, egykori sportolója is lakik. Ez eredetileg két hálószobás ingatlan volt a talajon szerzett aranyérme után, de miután ugrásban is nyert, hát gyorsan hozzácsaptak még egy hálószobát. A lakás nem maradhatott bútor nélkül, ugyanis egy bútoráruház is bejelentkezett, hogy természetesen saját költségére berendezi a luxuslakást.

Mindenesetre éheznie sem kell soha többet, ugyanis kapott egy 20 ezer dollár értékű utalványt egy otthoni büféláncban, valamint az egyik helyi sushi és ramen bar élete végéig ingyen rament, azaz a helyi specialitást, a tésztaleves ajándékozott a bajnoknak. És hogy el ne rontsa a hasát ezektől, egy filippínó gasztroenterológus díjmentesen ad neki és családtagjainak étkezési tanácsokat.

De mindezt természetesen überelte az a felajánlás, hogy Yulónak élete végéig ingyenesen és korlátlan számban végeznek végbéltükrözést az egyik egészségügyi centrumban. Arra azért nagy tételben merünk fogadni, hogy nem ennek az utóbbi ajándékának örült a legjobban.