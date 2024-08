Szoboszlai négy hónapja várt arra, ami most történik vele a Liverpoolban

Szoboszlai az előző idény hajrájában kiszorult a Liverpool kezdőjéből, Jürgen Klopp az utolsó meccsein csak csereként számított rá, de az év nagy részében alapember volt, és most Arne Slot is bízik benne. A magyar középpályás tétmeccsen, majd négy hónap, pontosan 115 nap után tér vissza az angol klub kezdőjébe, legutóbb április 24-én az Everton elleni bajnokin volt kezdő, akkor 2-0-s vereség lett a vége (és 63 perc után lecserélték). Szoboszlai a felkészülési meccseken jól játszott, Slot első találkozóján győztes gólt szerzett a Betis ellen, így nem meglepetés, hogy az Ipswich elleni Premier League-rajton is a kezdőben kapott helyet.

Szoboszlai Dominik nyári felkészülése jól sikerült, kezdő a Liverpool első tétmeccsén. Fotó: EPA/Andrew Powell

A Liverpool egyetlen topligás csapatként még nem igazolt új játékost a nyáron, így Slot azokra támaszkodik, akik az előző idényben is húzták a szekeret. Gyakorlatilag Klopp előző szezonbeli alapcsapata kezd az Ipswich ellen, talán csak az kisebb változás, hogy a középpályán Szoboszlai és Alexis Mac Allister mellett nem Endo, hanem Ryan Gravenberch kap lehetőséget, a holland edző tehát a honfitársa felé húz inkább. Íme a Slot-féle Liverpool első kezdője tétmeccsen:

Team news is in for #IPSLIV ✊🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 17, 2024

Szoboszlai a felkészülési találkozókon hatos, nyolcas és tízes pozícióban is szerepet kapott Slottól, és egyik meccsen sem okozott csalódást. A Liverpool magyarja elmondta, hogy bárhol számít rá az edző, ott a maximumot nyújtja majd.

Szoboszlai: Jó kezekbe került a Liverpool

– Általában napi két edzésünk volt, három erős ellenféllel találkoztunk, de hosszú idény vár ránk, erre fel kellett készülnünk – nyilatkozta Szoboszlai a nyári felkészülésről. – Ahogy azt korábban elmondtam, jó kezekbe került a csapat, Arne Slot remek szakember, aki nagy hangsúlyt fektet a gyors, rövid passzos játékra, de ez nem jelenti azt, hogy a játékunk kevésbé lesz intenzív.

Az Ipswich–Liverpool meccs 13.30-kor kezdődik a Premier League első fordulójában.