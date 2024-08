Az utolsó párizsi éremesély: Gulyás Michelle tartja a második helyét

Párizs, egészen pontosan Versailles jelenti a búcsút, a hagyományos öttusa minden korábbinál jelentősebb átalakulás előtt áll. A sportág történetének utolsó lovaglása a magyar versenyzőknek jól sikerült, Gulyás Michelle és Guzi Blanka is a maximális pontszámot gyűjtötte be. A bónuszvívásban viszont egyikük sem talált, Guzi Blanka és Gulyás Michelle is elveszítette az első asszóját. Gulyás Michelle hátránya nyolcról tizenkét pontra nőtt az éllovas francia Élodie Clouvel mögött.

Guzi Blanka jól úszott a párizs olimpia öttusa versenyén (Fotó: Csudai Sándor)

Az utolsó lovaglás és a bónuszvívás után következett az úszás, a 200 méteres távon Guzi Blanka az első futamban 2:16,25-ös idővel harmadik helyen zárt, viszont ez erősebb eredmény volt, mint bárkinek a második futamból.

Gulyás Michelle az utolsó futamban kapott helyet, 2:12,44-es idővel a harmadik, a teljes mezőnyt tekintve negyedik lett úszásban, míg Guzi a hetedik.

Mikor áll Gulyás Michelle öttusában?

A női öttusa döntő 12.40-kor a kombinált számmal zárul, azaz jön a futás, amelyet négy lövészettel szakítanak meg.

A francia szurkolók nagy örömére a hazai Élodie Clouvel vezet, tizenhárom másodperccel indulhat majd a második helyezett Gulyás Michelle előtt. A magyar versenyző mögött tizennyolc, illetve húsz másodperc a hátránya a harmadik dék-koreai Szeongnak és az olasz Michelinek.

Guzi Blanka a tizenharmadik helyről várja a kombinált számot, harmincöt másodperc hátrányban a dobogótól.