Ötezer iskola, amelyek ontják a jövő bajnokait

Verőci Zsuzsa nagymester, négyszeres sakkolimpiai ezüstérmes sakkozó személyesen is jól ismeri Viswanathan Anandot. A korábbi világbajnok rendkívül szerény ember és küldetésének tekintette, hogy a sakkot felvirágoztassa Indiában. Ő maga jó módban nőtt fel, s a népszerűségét, valamint az anyagi lehetőségeit arra használta fel, hogy szerte Indiában ötezer sakkiskolát alapított. A jelenkor ismert ifjú kiválóságai, a 18 éves Gukesh, a 18 éves Praggnanandhaa (aki a nevében is őrzi Anand örökségét) és a 21 éves Erigaisi mind ezekből a műhelyekből indultak.

Az indiai játékosok, nem csupán tehetségesek, hanem éhesek is a sikerre, a sakkozás – szemben Ananddal – nekik kitörési lehetőséget jelent. Verőci Zuzsa arra is felhívta a figyelmet, hogy a maga módján a világelső Magnus Carlsen is hozzájárult az indiaiak kiteljesedéséhez, hiszen amikor a Covid alatt létrehozta az online versenysorozatot, rendre meghívta valamelyik ifjú indiait is.

Noha a budapesti sakkolimpiának az Egyesült Államok vágott neki első kiemeltként, valamivel túl a félidőn, a hetedik forduló előtt nem is kérdés, hogy India kiemelkedik a mezőnyből. Ahogy Ács Péter, a magyar válogatott szövetségi kapitánya találóan jegyezte meg, az indiaiak nem hogy egyetlen mérkőzést, de még egy partit sem rontottak el.

A magyar válogatottban Rapport Richárd kiemelkedően sakkozik, a folytatásban sok múlik azon, hogy Lékó Péter képes lesz-e felnőni mellé, hozni a pontokat. A többiek formájára sem lehet panasz, Verőci Zsuzsa szerint Szanan Szjugirovot és Gledura Benjámint nem veti vissza az India elleni vereség.

A magyar válogatott tíz ponttal holtversenyben az ötödik–tizenötödik helyen áll, a táblapontok alapján jelenleg a kilencedik. Szerdán Litvánia lesz az ellenfele, jó lenne biztosan, nagy különséggel nyerni.

Íme, a teljes beszélgetés: