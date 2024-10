Háfra rutinja és jelenléte aranyat érhet a váci kéziseknek

Az Európa-liga-selejtező első fordulójának szombati visszavágójára készülő hazaiaknál a kedden igazolt Háfra Noémi tagja volt a keretnek, de nem lépett pályára. Csíkos Luca tíz gólt lőtt, Bukovszky Anna 19 védéssel zárt. A váci szurkolók nagyon örültek a győzelemnek, és néhányuk esélylatolgatásba is bocsátkozott. Persze a magyar válogatott Háfra Noémi is szóba került.

Rutin sokat segíthet

Az egyik VIP-szektorban ülő és a neve elhallgatását kérő férfi elmondása szerint idén nagyon összeállt a Váci NKSE, ahol a fiatalok és a rutinosabb játékosok kiváló elegyet alkotnak.

– Mosonmagyaróvárral mindig ki-ki meccset játszunk, a cserejátékosoknak is sokat jelentett ez a siker. A tízgólos Csíkos Luca mellett a kapus Bukovszky Anna kiváló teljesítményt nyújtott – mondta el a férfi, aki körül egy szőke hajú kislány és egy ránézésre öt-hat éves kisfiú sertepertélt.

– Mivel több fiatal játékosunk van, ezért jól jöhet egy olyan játékos érkezése, mint Háfra Noémi. Komoly játékerőt képviselő csapatoknál fordult meg, sok mindent tapasztalt, ez a rutin sokat érhet – nyilatkozta a kétgyerekes apuka, akinek párja a váciak egyik gyógymasszőrje. A férfi szerint az ötödik helyet elcsíphetik majd a bajnokságban, legalábbis szeretnének ebben reménykedni.

Mintha már a csapat része lenne

A B-középhez tartozó szurkolói csoport néhány tagja épp a sálakat, a zászlókat, és a dobokat pakolta össze a mérkőzés után, amikor megkérdeztük őket a mérkőzésről és Háfra Noémiról.

– Az idei legjobb teljesítményünk volt. Nagyot küzdöttek, és mi is egyre inkább szenvedélyesen buzdítottuk őket a lelátón – mondta el egy fehér pulóveres hölgy, aki hozzátette, hogy Vácott nincs olyan hogy első és második sor.

– Mi is örömmel nézzük, ahogy a poszttárs örül a pályán lévő csapattárs góljának vagy jó megmozdulásának. Amikor azt énekeltük, hogy ’A váci lányoké a győzelem’, akkor Juhász Gréta legelöl ülve tapsolt és velünk együtt mondta a szöveget – árulta el a szurkoló hölgy. A mellette álló két férfi szerint a mérkőzés legjobbja Csíkos Luca volt, de mellette Afentaler Sára is kiváló meccset tudhat magáénak. A felsorolásból természetesen nem maradhatott ki a kapus Bukovszky Anna.

– Ami számomra nagyon pozitívum a mai győzelemmel kapcsolatban, hogy nem voltak hullámvölgyei a csapatnak – mondta el az egyik férfi szurkoló.

– Rettentően örülünk, hogy Háfra Noémi hozzánk igazolt, és mi nagyon bízunk benne. Ahogy a kispadon láttuk biztatni a többieket, mintha már ő is egyből a csapat része lenne – mondta el a fehér pulóveres hölgy.

– Ha megnézzük az elmúlt évek váci csapatait, mindig az volt a gyakorlat, hogy a fiatal játékosoknak a rutinosabbak segítenek, és kerül összhangba a csapat. Mi azt reméljük, hogy Noémi játéka és jelenléte mindenkinek a hasznára válik majd. Ez egy kölcsönös win-win helyzet lesz – tette hozzá az egyik baseballsapkás férfi.