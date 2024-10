Németh Krisztián jó formában élte át élete legrosszabb élményét

Németh Krisztián a 2009-es U20 világbajnokság egyik hőse volt, főszerepet vállalt abban, hogy a magyar csapat bronzérmet nyert Egyiptomban. A legkisebb meglepetést sem okozta így, hogy a következő évben a felnőttek között is bemutatkozhatott a válogatottban, Erwin Koeman 2010 májusában hívta meg a Németország és Hollandia elleni felkészülési mérkőzésekre összeállított keretbe. A Puskás Ferenc Stadionban május 29-én a 62. percben debütált a nemzeti együttesben, ami örömteli pillanat lehetett, csupán az zavart be kicsit, hogy a németek 3-0-ra megnyerték a meccset.

Németh Krisztián az észtek ellen szerezte meg az első gólját a válogatottban Fotó: MTI/Beliczay László

Néhány nappal később, június 6-án ott volt Amszterdamban is, ám megsérült, ezért a kispadra sem ülhetett le, így kimaradt a 6-1-es vereségből. Ő akkor a Liverpool futballistája volt, ahol a második csapatot erősítette, de többször edzett együtt a legjobbakkal is, akik között több holland is szerepelt, például Dirk Kuyt és Ryan Babel, ők jelentették számára az első közvetlen kapcsolatot a holland labdarúgással.

– Ők kiemelkedően jó futballisták voltak, akik feltűnő magabiztossággal tették a dolgukat. Ez nemcsak a liverpooliakra, hanem a holland válogatott összes tagjára igaz volt.

A túlnyomó többségük topbajnokságokban játszott, remek csapatot is alkottak, sajnos nagy volt a különbség a két válogatott között, ami a játékban és az eredményben is megmutatkozott. Mi ráadásul a szezon utolsó meccsén léptünk pályára, a hollandok pedig a világbajnokságra készültek,

azaz nem voltunk azonos szinten a formát tekintve sem.

A holland bajnokság jó ugródeszka

Két évvel később Németh Krisztián testközelből is megismerhette a holland futballt, amikor is az év elején a Waalwijkhoz szerződött. Itt 18 meccsen 4 gólt szerzett, majd a nyáron az ugyancsak holland Roda játékosa lett. A két év alatt 45 mérkőzésen lépett pályára és 10 gól fűződik a nevéhez.

– Illett hozzám a holland bajnokság, sok az egy egy elleni harc, a csapatok igyekeznek támadó felfogásban játszani, és a mezőnyben rengeteg fiatal tehetség bontogatja a szárnyait. Az első fél év végén a Waalwijk edzője a Rodához ment, kérdezte, mennék-e én is, és mentem. Az első évben nemigen találtam a helyemet a csapatban, a második elején annál inkább, és akkor jól ment a játék, sok gólt is szereztem. Sajnos egy kiállítás miatt négy meccsre eltiltottak, ez megtörte a lendületet, és a tavasszal alig léptem pályára. Ezzel együtt érdekes tapasztalat volt ott futballozni, szerintem a holland bajnokság remek ugródeszka minden fiatalnak.