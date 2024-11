Bajnokok Ligája: az elmúlt hétvégén bucira vert románok bosszút állnának a Győrön és a Fradin

A második játékrészben fordítva, 28-26-ra nyert egy hete a CSM Bucuresti csarnokában a női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkörének 7. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria. A magyar bajnokcsapat története során először tudta legyőzni riválisát Bukarestben, és a fradisták pontosan tudják, a CSM Bucuresti elleni idegenbeli győzelem akkor érhet különösen sokat a csoportból való továbbjutás szempontjából, ha hazai pályán is pontot szereznek a románok ellen. Egy esetleges újabb győzelemmel pedig óriási lépést tenne a Ferencváros a közvetlen negyeddöntőbe jutás felé.

Abban ugyanakkor biztosak lehet mindenki, hogy a CSM játékosai mindent egy lapra feltéve szeretnének visszavágni, és valószínűleg maradt is tartalék bennük a bukaresti mérkőzésen. Az odavágón ugyanis nem léphetett pályára a Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb játékosa, Cristina Neagu, aki most elutazott Budapestre, azaz vélhetően pályára is lép a Fradi ellen. A kinti mérkőzésen Elizabeth Omoregie volt a legveszélyesebb bukaresti, az első félidőben szinte megállíthatatlan volt, aztán a másodikban megkapta azt a kemény védekezést, aminek köszönhetően már nem ficánkolt úgy a Fradi hatosa előtt.

Lekics megígérte, a vasárnapi hazai meccsen a védekezésre nagyon odafigyelnek majd Fotó: Fradi.hu

– Természetes, hogy a CSM teljesen másképp játszik, ha Neagu a pályán van, hiszen olyan kézilabdázó, aki uralja a pályát. Úgy készülünk, hogy játszik ellenünk, de azt is tudjuk, hogy ha nem százszázalékos, akkor is kemény meccs vár ránk. Jelenleg Omoregie a CSM legkiegyensúlyozottabb játékosa, ezt megmutatta Bukarestben is, az ellene való védekezésben kell javulnunk, de látjuk a videón, hogy mit nem csináltunk jól múlt vasárnap – mondta a Fradi.hu portálnak Andrea Lekics.

Mindenesetre biztatásból nem lesz hiány, ugyanis az összes belépőt elkapkodták a szurkolók, így valamennyi szektor zsúfolásig megtelik majd vasárnap 14 órátkor kezdődő meccsen az érdi arénában, így kétezer torokból szól majd a találkozó előtt a Fradi-induló.

A győriek Bukarestben is győzelemre játszanak, bár tudják, nem lesz egyszerű dolguk Fotó: gyorietokc.hu

Szintén nagy csatára készülnek a Győri Audi ETO KC játékosai, akik az év utolsó BL-mérkőzésén a román fővárosban lépnek pályára vasárnap 16 órától. Bár egy héttel ezelőtt Győrben 31–20-ra nyert a sorozat címvédője, a Rapid otthonában – főleg, ha felépülnek a sérült játékosai –, korántsem vár könnyű mérkőzés Per Johansson lányaira.

– A Rapid elleni idegenbeli mérkőzéssel kapcsolatban azt kell megértenünk, hogy teljesen más lesz, mint a hazai volt. A Sala Polivalentában, a szurkolóik előtt sokkal keményebbek lesznek, ráadásul a játékosaik nyilván revansot akarnak venni. Nagyon-nagyon kemény idegenbeli meccset várok, az ellenfél mindent lehetséges eszközt felhasznál majd, hogy pontokat szerezzen ellenünk, hiszen hazai pályán erre nagyobb esélye van. Nekünk az a feladatunk, hogy az otthoni találkozón működő elemeket tovább vigyük, ami pedig kevésbé volt jó, azon módosítsunk. Nagyon fontos lenne megszerezni ezt a két pontot, mert ezzel a győzelemmel a csoport élén maradhatnánk az Eb-szünet előtt – nyilatkozta a győriek hivatalos honlapján Per Johansson.

A legrosszabbkor sérült meg a győriek dán válogatott irányítója, Kristina Jörgensen Fotó: gyorietokc.hu

Sajnos van egy rossz hír is a győri csapattal kapcsolatban. Megsérült a Győri Audi ETO KC dán válogatott irányítója, Kristina Jörgensen, aki így kihagyja a vasárnapi bukaresti BL-mérkőzést, el sem utazott el a csapattal Romániába. A dán válogatott kézilabdázó még az együttes indulás előtti utolsó edzésén szenvedett vállsérülést. Pontos diagnózis a jövő heti orvosi vizsgálatok után várható.