Saldanha gólörömét 50 Cent gengszterrapje ihlette

A Ferencváros szurkolóinak már volt szerencséjük nyolcszor megtekinteni brazil csatáruk, Saldanha egyedi gólörömét. Nos, sokan találgatták, honnan is merítette hozzá az ihletet a bajnokságban, a hazai kupában és az Európa-liga alapszakaszában eddig nyolcszor beköszönő csatár. Most maga az érintett lebbentette fel a fátylat, és a Zöld és fehér magazin novemberi számában elárulta a nagy titkot.

Matheus Saldanha egy csapásra meghódította a ferencvárosi közönséget Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Ezt a rapper/színész 50 Cent főszereplésével készült „Pénzed vagy életed” című filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, „az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos”. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol – árulta el Saldanha.

A Partizan Beogradtól szerződtetett gólgép – aki az előző kiírásban társgólkirály volt a szerb bajnokságban – a barátnőjével érkezett Budapestre. Egyre otthonosabban érzik magukat, de a korábban amatőr zenészként – egy szambazenekarban verte a tan-tant – is remeklő Saldanha őt még nem kápráztatta el dobtudásával.

– Manapság már nem jellemző rám, hogy a hangszeren játszom. Korábban valóban doboltam, olykor manapság is előveszem a tan-tant, amely egy brazil dob. Nem véletlenül mondják , hogy a jó ritmusérzékhez hozzásegít, ha a zenében is otthon vagy. A doboláshoz is elengedhetetlen, hogy érezd a ritmust, és szerintem a pályán is. A selecaóból, a brazil válogatottból Neymar a kedvencem, ő valóban olyan, amikor cselez, mintha táncolna a védők között – árulta el a brazil játékos.

Hozzátette, neki is van kedvenc mozdulata a pályán: amikor úgy passzol a csapattársának, hogy közben oda se néz. Ezt korábban sokszor bevetette a grundokon a 4-5 évvel idősebbek ellen is, ők ki is voltak akadva, mondván, tiszteletlen velük szemben.

– De ez az ő szemszögükből volt igaz, én ezzel tudtam felhívni magamra a figyelmet – elevenítette fel fiatalkori kedvenc megmozdulását Saldanha.

Újabb brazil gólgépet figyel a Fradi

Ha jók a sportal.hu értesülései, akkor rövidesen újabb brazil érkezhet az Üllői útra. Ugyanis a cseh isport.cz információi szerint a Ferencváros megfigyelői ott voltak a leláton a Baník Ostrava–Dukla Praha cseh élvonalbeli bajnokin, ahol a hazaiak csapatkapitányát, Ewertont figyelték. Egy biztos, ha eddig halványan volt az átigazolandó játékosok névsorában a brazil szélső neve, akkor most alaposan átírták a megfigyelők vastag ceruzával, ugyanis Ewerton két góllal és egy gólpasszal csapata vezére volt a 6-0-ra megnyert találkozón, és 19 tétmérkőzésen 12 gólnál és 6 gólpassznál jár.

A cseh portál hozzáteszi, a balszélsőt szerződése 2027-ig köti a klubhoz, ahol csapatkapitányként 8 millió forintnak megfelelő összeget keres havonta, ami a bónuszokkal akár a duplájára is nőhet. A nyáron lengyel, brazil és izraeli csapatok vitték volna, a mértékadó Transfermarkt 2,3 millió euróra becsüli Ewerton értékét.