Kovács Kokó István: Készen állunk a magyar ökölvívás felvirágoztatására

Igencsak sűrű napokat hagyott maga mögött Kovács Kokó István, és a legnagyobb csatája még hátra van. Az elmúlt alig több mint egy hétben – némi túlzással – több történt vagy történik vele, mint az elmúlt években összesen. A Bokszvilágszervezet (WBO) San Juan-i kongresszusán eldőlt, hogy az amatőrként és profiként is minden címet megnyerő Kovács István újabb négy évre a szervezet alelnöke, egyben európai vezetője marad. Ezzel eldőlt, hogy a 2002-es visszavonulása után két évvel már a WBO alelnöki, egyben európai vezetői székébe ülő bokszlegenda a jövőben is az egyik legelismertebb hivatásos világszervezet vezetőségében dolgozik majd.

Zsinórban hatodszor választották meg bokszlegendánkat a WBO európai vezetőjévé Fotó: Facebook/Kovács István

Miután zsinórban hatodik alkalommal választották meg olimpiai bajnokunkat a fenti, regionális vezetői tisztségre – ami egyben az alelnöki titulust is biztosítja számára –, így Kokó a WBO 16 fős igazgatóságában a harmadik legrégebben a posztján lévő sportvezető lett. Mint lapunknak elmondta, 2004 és 2012 között a közgyűlés választotta meg a vezetőket, míg onnantól kezdve egy alapszabály-módosítást követően a szervezet elnöksége választja ki, kik vezessék a kontinenseket.

A televízióban elmúlt vasárnap véget ért, a Kovács Kokó István nevéhez köthető Sztárboksz megdöbbentő sikert hozott a hazai ökölvívásnak, hiszen a sportágon belül tevékenykedő edzőkön és versenyzőkön kívül hosszú idő után más is beszélni kezdett a sportágról, ismételten megjelent a hazai közbeszédben a boksz. Mint Kokó kijelentette, ez a hatalmas marketingérték odáig juttatta el a sportágat itthon, hogy újra megteltek a boksztermek, a gyerekek ismét kedvet kaptak az ökölvíváshoz, és ami a legmeglepőbb, hogy szinte kifogyott az összes szaküzletből a bokszkesztyű. Az amatőrök és a profik között mindent megnyerő legendánk szerint mindez most nagy segítséget is jelenthet a Magyar Ökölvívó-szakszövetségnek az elkövetkezendő időszakban.

Kokó és csapata készen áll, hogy rendbe tegye a hazai ökölvívást Fotó: Hegedûs Márta

A két, már Kokó által megnyert menet után most szombaton jön a harmadik, talán legnehezebb megpróbáltatás, ugyanis a hazai szövetség közgyűlése elnököt választ. Miután kiegyezett egymással, így közösen indul november 9-én a MÖSZ közgyűlésén a magyar ökölvívás vezetéséért Kovács Kokó István és a Valton Sec Zrt. tulajdonosa, Varga Lajos. Kettejük megegyezése alapján előbbi lehet a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke, míg utóbbi elnökhelyettesként, Bolla Szilárd pedig alelnökként dolgozna a sportág felemelkedéséért. Már ha legyőzik a másik elnökjelöltet, a 66 éves Kassai Lászlót. A magyar ökölvívás ikonja elfogadta az őt támogató klubok jelölését, és ha megkapja a bizalmat, azonnal neki kell állnia a munkának, hiszen a jelenlegi rendszer egyszerűen életképtelen.

– Az az út, amin elindultam a magyar ökölvívás felvirágoztatásáért, messze nem biztos, hogy más által is végigjárható. Kassai urat igazából nem ismerem, a sajtóból tudtam meg, hogy ő is elnökjelölt lett. Nem beszéltünk egymással, de neki már volt tíz éve arra, hogy tegyen valamit a sportágért itthon. Nem titkolom, én a saját csapatomban bízom, abban a tíz-egynéhány emberben, akivel egy ideje napi kapcsolatban vagyok. Velük képes leszek arra, hogy megmentsem a magyar ökölvívást, és a háttérben már gőzerővel dolgozunk ezen. Amennyiben szombaton megkapom a bizalmat, már 11-én, hétfőn nekikezdünk a szakszövetség gazdasági és jogi átvilágításának – jelentette ki Kovács Kokó István.

Hámori Luca és edzője augusztus óta nem kapja meg a megélhetését biztosító állami támogatást Fotó: Csudai Sándor

Mint elárulta, az egyik első dolga az lesz, hogy a felnőttektől a különböző korosztályok válogatott ökölvívóinak és edzőiknek rendezi a helyzetét. Ugyanis sem az olimpiai ötödik Hámori Lucának és Kovács Richárdnak, sem a többi válogatottnak nem hosszabbította meg a MÖSZ jelenlegi, háromtagú ügyvivői testülete az augusztusban lejáró szerződéseiket, így a mindennapi megélhetésüket biztosító állami támogatásokat immáron három hónapja nem kapják meg. Mint bokszlegendánk közölte, ezt azonnal orvosolni kell, ha nem akarják azt, hogy a megélhetésük miatt elhagyják a sportágat a legjobbak.

– Teljes szerkezeti átvilágítás indokolt, mivel a jelenlegi rendszer életképtelen, nem tölti be a szerepét. Napra kész kommunikációt vezetnék be, hiszen most egyszerűen ilyen nem is létezik a szövetségnél. Az utolsó fillérig nyilvánosan és minden érintett számára átláthatóan elszámolnánk a szövetség és a sportág működéséhez szükséges anyagi támogatásról – sorolta fel azokat a feladatokat a sportvezető, amiket a leggyorsabban végrehajtana elnökként.