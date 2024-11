Rossi most nem hívta, de a BL-ben szereplő klubja jelezte, büszke a védőre

A magyar U21-es válogatott az előttünk álló napokban két felkészülési mérkőzést játszik: csütörtökön Cipruson lép pályára a házigazdák ellen, november 19-én pedig a görögökkel játszik a görögországi Serresben. Szélesi Zoltán keretében ott van a spanyol Girona magyar légiósa, Yaakobishvili Antal is. A húszéves védőt szeptemberben már felnőttválogatottunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi is behívta a keretébe, de akkor végül átkerült a spanyolok elleni Eb-selejtezőre készülő U21-es keretbe. Yaakobishvili azon a meccsen (0-1) végig a pályán volt, miként Málta ellen (2-1), majd a sorozat záró fordulójában is, amikor együttesünk idegenben 1-0-ra nyert Belgium ellen. (Válogatottunk csoportja negyedik helyén végzett.)

Yaakobishvili Antal a Girona mezében Fotó: Europress/AFP

A Girona öt játékosa kapott meghívót, Yaakobishvili az egyik

Yaakobishvili Antal a Girona csapatában eddig egy bajnoki és két kupameccsen játszott, összesen 195 percet. Az idei szezonban még nem kapott lehetőséget a La Ligában tavaly hatalmas meglepetésre bronzérmes, jelenleg 10. helyen álló együttesben, a BL-be nem nevezték be, de a klubja rajta tartja a szemét. Őt is feltette arra a tablóra, amelyen a csapat válogatottmeghívót kapott játékosai szerepelnek. Yaakobishvili az alábbi kis csoportkép bal szélén látható, rá is büszke a Girona.