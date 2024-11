Lamine Yamal nem így akart a címlapokra kerülni, Alcaraz is esélytelen ellene

A Bajnokok Ligájában a Barcelona csapatának múlt szerdán Belgrádban sem okozott gondot a Crvena zvezda, a katalánok 5-2-re győztek. Lamine Yamal végig a pályán volt, de mint kiderült, a meccsen rúgást kapott a bokájára, és nagyobb a gond, mint várták. A 17 évesen is a legnagyobb sztárok közé számító játékos – aki a France Football gáláján a minap megkapta a világ legjobb 21 éven aluli játékosát megillető Kopa-díjat – a Real Socieadad ellen nem játszhatott, és már azt is tudjuk, hogy Hansi Flick három hétig nem számíthat rá. (A Real Sociedad ellen Lewandowski hátsérülést szenvedett, ő tíz napra esett ki, ez plusz bosszúság számára azután, hogy elvettek tőle egy gólt. Azóta már tudjuk, hogy a lesgyanús eseteknél alkalmazott technológia hibázott, összekeverte Lewandowski és Nayef cipőjét!)

Lamine Yamal három hétre kidőlt

Azt, hogy Lamine Yamal kiesése mekkora érvágás a Barcának – és persze a spanyol válogatottnak is csapás a Nemzetek Ligája-meccsek előtt –, a katalán Mundo Deportivo és a Sport mai címlapja is jelzi, amelyet Lamine Yamal foglal el. Bár a teniszcsillag Carlos Alcaraz éppen a torinói ATP-világbajnokságon játszik, és az első fordulóban váratlan vereséget szenvedett, Yamal sérülése mellett ez most csak kis hír lehet.

Lamine Yamal nélkül kétszer is kikapott a Barcelona

A La Ligában éllovas Barcelona a 13 meccséből tizenegyet megnyert, kettőt elveszített – azt a kettőt, amelyeken Lamine Yamal nem játszott.

– Könnyű lenne arra fogni, hogy ezeken a meccseken azért kaptunk ki, mert ő nem játszott. De természetesen az olyan kiváló játékosok hiányát, mint amilyen Yamal is, minden csapat megérezné – mondta Hansi Flick a szombati vereség után.