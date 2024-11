Arne Slot egyedül maradt, belharcok a Liverpool játékosai között + videó

A Liverpool csapata nagy formában van, a Bajnokok Ligája alapszakaszában és a Premier League-ben is a tabella első helyén áll. Szoboszlai Dominikék szombaton a bajnokságban 2-0-ra nyertek az Aston Villa ellen, és a csapat játékosai jó hangulatban tesznek eleget válogatottbeli kötelezettségeiknek. A Thisisanfield számba vette, hogy a csapat 17 játékosa kapott behívót. Az persze nem valószínű, hogy Trent Alexander-Arnold szerepet kap az angol válogatottban az ideiglenes szakvezető, Lee Carsley utolsó keretében – akit január 1-jén Thomas Tuchel vált –, mert a jobbhátvéd szombaton combizomsérülést szenvedett. S úgy néz ki, hiába bizakodott, hogy nincs nagy baj. A Szoboszlai posztriválisának számító, remek formában levő Curtis Jones azonban akár pályára is léphet a görögök vagy az írek ellen a Nemzetek Ligájában, ami a debütálását jelentené az angol válogatottban. S így liverpooli belharcok is összejöhetnének, hiszen Kosztasz Cimikasz a görög válogatott erőssége, Caoimhin Kelleher pedig az írek kapusa.

Szoboszlai, Mac Allister és Van Dijk (Fotó: thisisanfield.com/)

Szoboszlai most Van Dijk, Gravenberch és Gakpo ellen

Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo Hollandiát képviseli, így szombaton a magyar válogatottban Szoboszlai Dominikkal is szembe találhatják magukat, majd a bosnyákokkal csapnak össze. (Marco Rossi együttese jövő kedden pedig a németeket fogadja.) A skót válogatottba Andy Robertson és Ben Doak kapott meghívót, ők a horvátok és a lengyelek ellen szerepelhetnek. Az északír kapitány Conor Bradley-t hívta be csapatába, amely Fehéroroszországgal és Luxemburggal találkozik, Ibrahima Konaté pedig a francia nemzeti csapatban szerepelhet Izrael és Olaszország ellen.

Európától távol, a japán Wataru Endo az Indonézia és Kína elleni világbajnoki selejtezőkre készül. A dél-amerikai vb-selejtezőkön Darwin Núnez (Uruguay), Luis Díaz (Kolumbia) és Alexis Mac Allister (Argentína) lehet érdekelt, és pénteken Montevideóban éppen Uruguay–Kolumbia mérkőzésre kerül sor, ezen is lehet liverpooli belharc. Ám az urugayiak még nem jelölték ki a keretüket, ezért Núnez nem szerepel a Thisisanfield ma reggeli „17-es listáján”.

Jarell Quansah és Tyler Morton az angol U21-es válogatottba kapott meghívót.

Back-to-back brilliant saves from Kelleher 🧤❌ pic.twitter.com/4311lQJL6C — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

A lista még hosszabb is lehetne, de Joe Gomez (Anglia), Alisson (Brazília), Federico Chiesa (Olaszország) és Diogo Jota (Portugália) sérült. Mohamed Szalah pedig felmentést kapott, nem lép pályára az egyiptomi válogatott soron következő Afrika-kupa-selejtezőin, Vítezslav Jaros most csak készenlétben álló tartalék a cseh válogatottnál. Egyiptom a Zöld-foki-szigetek és Botswana ellen játszik, a Zöld-foki-szigetek a hazai meccseit műfüves pályán rendezi, amelyen nagyobb a sérülésveszély, és senki sem akarja, hogy a szenzációs formában levő Szalah megsérüljön. Egyiptom már továbbjutott a csoportjából.