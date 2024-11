Sallai Roland csapatánál kiborult a bili, szégyenről beszélnek + videó

A Galatsaray hőse a nigériai Victor Osimhen volt, aki két gólt is szerzett, de Sallai Roland is kis híján betalált. A 60. percben csapata 2-1-es vezetésénél meglépett a jobb szélen, már majdnem az alapvonalnál járt, s mivel középen senki sem érkezett, kapura lőtt, a labda pedig a felső léc tetején csattant. A hazaiak 1-0-ra, 2-1-re, majd 3-1-re is vezettek, a Samsunspor második gólja a 93. percben született, így alakult ki a 3-2-es végeredmény.

Victor Osimhen, mögötte Sallai Roland Fotó: X/Galatasaray SK

A lefújás után nagy ünneplés kezdődött, ebbe bevonták Mauro Icardit is, akit már a találkozó előtt is hatalmas üdvrivalgás fogadott. Az argentin csatár csütörtökön a Tottenham ellen 3-2-re megnyert Európa-liga-meccsen súlyos térdsérülést szenvedett, műtét vár rá; a szurkolók pedig transzparensen is üzentek neki, biztosak benne, hogy még erősebben tér vissza. A drukkerek kórusát Sallai Roland is vezényelte.

Yüzün hep gülsün 😍



Her zaman seninleyiz Mauro! 🦁 pic.twitter.com/LmNR11iLU0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2024

Sallai Roland a védelemben is?

A Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk is örült a győzelemnek, elmondta, hogy a meccsen a cserék után több taktikai variációt is kipróbáltak, ezért fordulhatott elő, hogy Sallai a szélső hátvéd szerepébe is került. A Samsunspor mindkét gólját 11-esből szerezte, és Buruk megjegyezte, hogy a szezonban a javukra csak egyszer ítéltek büntetőt, az ellenfeleiknek pedig hatszor.

Sallai Roland jól játszott, a WhoScored 6,9-es osztályzata is ezt mutatja

Kiakadtak a Galatasaray csapatánál

A Galatasaray igazgatótanácsának tagja, Ibrahim Hatipoglu továbbment, ő arra is felhívta a figyelmet, hogy a bajnokságban 11 gól kaptak, és ebből hat büntetőből született, ami szerinte az elfogadhatatlan, felháborító játékvezetői ténykedés, főleg a VAR-szobákban dolgozók csapnivaló munkája miatt történhetett meg. Nagy probléma, hogy a játékvezetők nem egységesen értelmezik a szabályokat – húzta alá Hatipoglu.

– Szeretnénk bízni a játékvezetőkben, szeretnénk jóhiszeműek lenni, de kezd elfogyni a türelmünk, ezek már az utolsó cseppek a pohárban – nyilatkozta Ibrahim Hatipoglu.

S nem csak a levegőbe beszélt, mert később a Galatasaray közleményt is kiadott, a klub a Török Labdarúgó-szövetséghez fordult, leszögezve, hogy szégyen a játékvezetők tevékenysége, a rendszerben is hiba van, és már az elmúlt években is megtapasztalták, hogy „piszkos játék” zajlik a ligában.

– Akkor sem maradunk csendben, ha nyerünk, nem kiváltságot kérünk, hanem igazságot követelünk mindenkinek – áll a közleményben.

Egy hete arról számoltunk be, hogy a Fenerbahce vezetőedzője, José Mourinho is egy győztes mérkőzés után bírálta keményen a játékvezetést a török bajnokságban, és ugyancsak rendszerszintű problémáról beszélt.