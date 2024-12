Felemás évet tudhat maga mögött a Ferencváros

Minden Spanyolországban kezdődött. A Ferencváros januárban a napsütötte Benidormban készült fel az előtte álló feladatokra, elsősorban az Olimpiakosz elleni, februári párharcra, amelynek tétje az Európa-konferencialiga nyolcaddöntőjébe jutás volt. A magyar bajnokcsapat egymást követő második évben vívta ki a jogot arra, hogy a tavaszi szezonban is versenyben legyen az európai porondon, így nagy várakozás előzte meg a görögök elleni meccseket. Az akkor még Dejan Sztankovics által felkészített FTC itthon három magabiztos bajnoki győzelemmel hangolt, Pireuszban viszont csak lesgólig jutott, és 1-0-ra kikapott. Az Olimpiakosz elleni, budapesti visszavágó szintén egygólos vereséget hozott, így február 22-én véget ért a Ferencváros 2023/2024-es nemzetközi szereplése. Tegyük hozzá: a görögök később megnyerték az Ekl-t.

A kupadöntő kudarca beárnyékolta a tavaszt

Sztankovicséknak a kupakiesést követően maradt a hazai bajnokság, no meg a Magyar Kupa, s egyértelmű volt a célkitűzés: mindkét sorozatban a serleget célozta meg a Fradi. Erre minden esély meg is volt, annak ellenére is, hogy a naptári évet a Paks mögött egy pont lemaradásban a második helyen kezdte a Ferencváros.

Az év elején a gólkirályjelölt Fehérvár-csatár, Kenan Kodro a Ferencvároshoz igazolt, akárcsak az Oroszországból szerződtetett Edgar Szevikjan vagy éppen a Metz futballistája, Habib Maiga, távozott viszont a szurkolók egyik kedvence, Sigér Dávid, aki Kodro volt klubjánál lelt (átmenetileg) új otthonra. Nos, a bajnokságban nem hibázott a Ferencváros, a rivális Paks elleni, április eleji rangadóig kilenc mérkőzéséből nyolcat megnyert, és mivel megszerezte a paksiak elleni három pontot is, a saját kezébe vette a sorsát. Április 20-án a kiesett Kisvárda ellen egy gól nélküli döntetlen is elég volt a Groupama Arénában ahhoz, hogy sorozatban hatodszor, összességében pedig 35. alkalommal is bajnok legyen a Ferencváros.

Az FTC a Magyar Kupában is eljutott a döntőig, ahol a bajnokságban végül ezüstérmesként zárt Paks volt az ellenfele. A Puskás Aréna lelátóján jókora fölényben volt a Fradi tábora, ám a 0-0-s eredménnyel végződött rendes játékidőt követő hosszabbítás végén percek alatt kiürült a hatalmas stadion nagyja – a Ferencvárosért szorítók a Papp Kristóf és Haraszti Zsolt góljával 2-0-ra nyerő Paks ünneplését már nem kívánták a helyszínen nézni. A Bognár György vezetőedző által felkészített paksi együttes szerényebb lehetőségei ellenére is megfricskázta a Fradit, amelynek egyértelmű kudarc volt az MK-döntő elvesztése.

A zsúfolt lelátók előtt zajló MK-döntő végén a kisebb létszámú paksi tábor lehetett boldogabb Fotó: Polyák Attila

Sztankovics helyett Jansen

A kupafinálé másnapján már nem a meccs szolgáltatott témát, a közvélemény számára váratlanul ugyanis bejelentette azonnali távozását az FTC trénere, Dejan Sztankovics. A 2023 szeptemberében munkába állt szerb szakvezető elfogadta az oroszok hívó szavát, és a Szpartak Moszkvához távozott. Már a szezonzáró Ferencváros–Újpest bajnokit sem várta meg, így stábjával együtt nem vette át a bajnoki aranyérmeket sem.

Ez nem volt elegáns!

– fogalmazott akkor Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, aki a Paks elleni kupadöntős vereséget az előző évad fájdalmas pontjának nevezte.

Ezzel a némiképp váratlan fordulattal adta magát a holtszezon egyik legfőbb témája, azonban már a nyári Európa-bajnokság előtt kiderült, ki léphet Sztankovics örökébe: a Ferencváros választása az 51 éves holland edzőre, Pascal Jansenre esett . Jansen korábban Hollandiában az AZ Alkmaart irányította, ott a magyar válogatott Kerkez Milos trénere is volt.

Az őszi szezonban már Pascal Jansen felelt a Ferencváros felkészítéséért Fotó: Mirkó István

Sikerek az Európa-ligában, botlások a hazai bajnokságban

Két edzőtábort követően az idénynyitó a walesi bajnok The New Saints volt az FTC első ellenfele a Bajnokok Ligája selejtezőjében. E párharcot a kvalifikáció második körében rendezték, így előzetesen tudható volt, hogy a továbbjutó legrosszabb esetben is a konferencialigában szerepelhet az ősszel. A Fradi a hazai 5-0 után vendégségben 2-1-re nyert, ezzel augusztusra bebiztosította újabb európai főtáblás szereplését. Jansen jól kezdett.

A zöld-fehérek végül az Európa-ligába jutottak be, miután a dán Midtjylland kiejtette őket a BL-ből. Az El-selejtező rájátszásában a Ferencváros két döntetlen és egy tizenegyespárbaj után búcsúztatta a bosnyák Borac Banja Lukát, és készülhetett zsinórban hatodik európai kupaőszére. E hadjáratra már nem tartott a csapattal a Frankfurtba szerződött ifjabb Lisztes Krisztián és Marquinhos sem, utóbbi Myenty Abenához hasonlóan követte Sztankovicsot Moszkvába.

A Fradi felemás őszt futott. Az El-ben két vereség után beindult a bolt, a Nice és a Malmö Budapesten, a Dinamo Kijev Hamburgban hajtott fejet a Ferencváros előtt (a hamar emberhátrányba került ukránokat 4-0-ra verte meg a Fradi), így Jansenék 9 pontot szereztek, ezzel hat játéknap után továbbjutásra állnak. A december 12-én, a PAOK vendégeként lejátszott találkozó rondít bele a képbe, Szalonikiben ugyanis 5-0-s vereséget szenvedett a Fradi. Mindezt azok után, hogy egy héttel korábban a kiesőjelölt Debrecen otthonában is öt gólt kapva, 5-4-re kikapva maradt pont nélkül a Ferencváros.

Hamburgban a Dinamo Kijev négygólos legyőzését ünnepelhették a Ferencváros játékosai Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

E két eredmény volt a „tetőpont”, amely rámutat arra, hogy a bajnokcsapat őszi bajnoki szereplése hagy némi kívánnivalót maga után. Szeptemberben a klubelnök, Kubatov Gábor is arról beszélt a szurkolói ankéton, hogy nem teljesen elégedett a Jansen-féle Ferencváros játékával, ám akkor még hármasával gyűjtötte a bajnoki pontokat az FTC. A zöld-fehérek október 6-án, Pakson kaptak ki először, majd október végétől kisebb hullámvölgybe kerültek, a heteken belül beszedett négy döntetlennek és a már említett debreceni vereségnek köszönhetően pedig magukra húzták a riválisokat is. A téli szünetben egy ponttal a Puskás Akadémia vezet a tabellán, igaz, a Ferencvárosra vár még egy korábbról elhalasztott mérkőzés pótlása február elején, Zalaegerszegen.

Addigra – valamint természetesen az Európa-liga januári folytatására – minden bizonnyal tovább alakul a Ferencváros kerete. A klub e sorok megjelenéséig azt jelentette be, hogy kölcsönvette a Liverpool BL-győztes korábbi játékosát, Naby Keitát, ebben az átigazolási ablakban azonban veszteségek is érhetik a csapatot. A zuhanyhíradó hírei szerint akár a 30 éves válogatott védő, a klubot közel nyolc éve szolgáló Botka Endre is eligazolhat. Kubatov Gábor a téli transzferidőszakra vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy karácsonyig egyetlen futballistáért sem érkezett ajánlat, ugyanakkor általánosságban fel kell készülni arra, hogy jönnek-mennek a játékosok.

– Erre nem problémaként kell tekinteni, hanem lehetőségként. Jó pénzt kell rajtuk keresni, és azt a pénzt befektetve újabb és újabb játékosokat kell venni. Ki gondolta volna, hogy Lisztes Krisztián eladásából bődületes összeget kapunk – elmélkedett az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban az FTC elnöke, aki az évet is értékelte.

Ha pusztán a matekot vagy a számokat nézzük, akkor rendben vagyunk, mert a tavalyi évinél talán még jobban is szerepeltünk a bajnokságban megszerzett pontok tekintetében, és a nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményeink. De mindig van egy árnyék, mondjuk egy hét alatt tíz gólt kapni a Ferencvárosnál, az szerintem nem jó. De az is egy örök igazság, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk, és minden ilyen fájdalmas vereségből, minden ilyen megalázó vereségből, amit például elszenvedtünk Szalonikiben, nagyon sok következtetést lehet levonni. A vereségtől, a megaláztatástól való félelem vagy rettegés nagyon nagy energiákat tud mozgósítani.

Nem lebecsülve a Puskás Akadémiát, ha reálisan nézzük, a Ferencvárosnak attól nem kell tartania, hogy 2025-ben nem folytatódik tovább a hazai bajnoki hegemóniája. Budapest IX. kerületében évek óta a bajnoki cím megszerzése az alap, ez annak fényében érthető is, hogy jelenleg csak a bajnokság győztese indulhat a BL-selejtezőben, a második helyezett már „csak” a konferencialigában próbálhat szerencsét. Mielőtt azonban a jövő nagy céljait szövögetik a Ferencvárosnál, nem árt visszatekinteni 2024-re, amelyre a bajnoki aranyérem és a kétségtelenül nagy európai győzelmek mellett árnyat vet a kupadöntő elvesztése, Sztankovics villámgyors távozása, valamint a hazai szereplés által kiváltott kritikák is.