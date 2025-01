Nem lassított, ezzel szívességet tett a magyar válogatottnak a francia csapat a vb-n

A magyar válogatott szempontjából fontos nap a csütörtöki a dán–norvég–horvát közös rendezésű férfi-kézilabdavilágbajnokság középdöntőjében. A II., varasdi csoport 2. fordulójának első mérkőzésén Észak-Macedónia 39-34-re legyőzte Katart, ezzel már négypontos, nem mellékesen átmenetileg megelőzte Magyarországot, amely 20.30-kor kezdi meg az Ausztria elleni meccsét. Ezt megelőzően még Hollandia és Franciaország is összecsapott egymással, az eredmény pedig a nemzeti csapat szempontjából sem volt mindegy: a hollandok egy esetleges győzelemmel három pontra növelhették volna előnyüket a magyar együttessel szemben. Persze a papírforma nem az ő sikerüket vetítette előre.

Győzelemnek örülhettek az északmacedón játékosok csütörtökön (Fotó: Illyés Tibor)

Nem volt esélyük a hollandoknak

A játéknap második meccsének kezdetén egyébként közel sem volt telt ház az Arena Varazdinban. Az északmacedón szurkolók közül többen is maradtak még, emellett már folyamatosan érkeztek a magyar tábor tagjai is (akadt, aki huszárruhát öltött!), illetve volt egy kisebb, nagyjából 25 fős holland mag is, amely próbált hangulatot generálni. Lelkesedésüket az sem törte le, hogy a kezdetben még szoros állás után az előző körben, kedden Magyarországot is legyőző franciák 15 perc elteltével 10-7-re vezettek. A játék képe az első játékrész végéhez közeledvén sem változott, a hollandok időkérése sem tudta megakadályozni, hogy a tavaly nyári, hazai olimpián csalódást okozó, már a negyeddöntőben búcsúzó, de a legutóbbi vb-n még döntőt játszó Franciaország lépésről lépésre növelje fórját. A szünetben 19-13-ra vezettek a franciák.

A hollandok a térfélcserét követően sem tudtak felzárkózni, nem volt esélyük a bravúrra. Alig 10 perccel a lefújás előtt 32-25 állt az eredményközlőn, a végeredmény pedig 35-28 lett. A magyar szurkolók ezt cseppet sem bánták – Franciaország hibátlan teljesítménnyel, nyolc ponttal maradt a csoport élén, Hollandia viszont továbbra is négypontos, esélyt kínálva ezzel az osztrákok ellen készülő Magyarországnak az előzésre. Amennyiben Chema Rodríguez csapata győzni tud az esti vb-középdöntős meccsen, nagy lépést tehet a szövetség által előzetesen kitűzött cél, a negyeddöntős szereplés elérése felé.

A csoport utolsó meccseit szombaton rendezik, akkor a katari–magyar összecsapás mellett holland–osztrák és francia–északmacedón mérkőzéseket játszanak.

Hirdetés: A csapatsportok világversenyei rendszerint megmozgatják a fogadók fantáziáját. Így van ez a férfikézilabda-világbajnokság esetében is. Ráadásul a mezőnyben ott van a magyar válogatott is. A vb Dánia, Norvégia és Horvátország társrendezésében zajlik. A világbajnokságok történetében ez a 29. A kérdés az, hogy a rendhagyó világversenyen melyik válogatott szerzi meg a vb-trófeát. Fogadási részletek itt!