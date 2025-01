Szoboszlai Dominikék bosszúsak lehetnek az éjjel történtek miatt + videó

Az Arsanal és a Tottenham összecsapásán az Ágyúsok szorították a kapujuk elé a vendégeket, akik viszont amint kiszabadultak a szorításból, több komoly lehetőséget is ki tudtak alakítani. Az egyik ilyen helyzetből gól is lett, Szon Hjung Min lövése talált utat az Arsenal kapujába. A hazaiak ezután ismét ritmust váltottak és a félidő hajrájában négy perc alatt fordítottak: a 41. percben Dominic Solanke öngólja jelentette az 1-1-et, majd nem sokkal utána Leandro Trossand volt eredményes. A második félidőben a Spurs egyenlíthetett volna, a vendéglátók pedig kétgólosra növelhették volna a különbséget, ám az eredmény a lefújásig nem változott. Az Arsenal így négy pontra feljött Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, listavezető Liverpool mögé, amely kedden 1-1-et játszott a Nottingham otthonában, ugyanakkor egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint Mikel Arteta együttese.

Trossard lövése a Tottenham kapujába tart, az Arsenal győzött, és ennek a Liverpool nem örül Fotó: AFP

– A bajnoki címért küzdünk, de most is bebizonyosodott, hogy milyen nehéz meccseket nyerni. Amikor azonban lehetőség nyílik csökkenteni a különbséget a listavezető mögött, élni kell vele. Ez most sikerült, aminek örülünk, de már a következő meccsre kell koncentrálnunk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, azt hiszem, mondhatom, szenzációsak voltunk – nyilatkozta Mikel Arteta, aki kiemelte a 18 éves balhátvéd, Myles Lewis-Skelly játékát.

– Nagyon ritkán látni, hogy egy 18 éves fiatal először játszik Kulusevski és Johnson ellen egy nagy londoni derbin, és ilyen higgadt tud maradni – mondta Arteta.

Arteta új játékosokat szeretne a támadósorba

Mivel a sérült Bukayo Saka és Gabriel Jesus játékára hónapokig nem számíthat Arteta, a tréner elmondta, a téli átigazolási szezonban körül kell nézniük az átigazolási piacon, hogy megerősítsék a támadósort. Gabriel Jesus az elmúlt hétvégi, Manchester United elleni, 11-es párbajban elveszített FA-kupa-mérkőzésen sérült meg, elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében, Bukayo Saka decemberben dőlt ki.

A Newcastle United sima, 3-0-s sikert aratott hazai pályán a kiesés elkerüléséért küzdő Wolverhampton felett, ezzel feljött a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást érő helyre.