Lépett a Liverpool, Kerkez Milos lenne a következő Andy Robertson + videó

A Liverpool keddi bajnoki meccsén, amelyen Szoboszlai Dominikék 1-1-es döntetlent értek el a Nottingham Forest otthonában, Andy Robertson gyengén játszott, az utóbbi időben nem először, s ugyan a második félidőben a helyére beállt Kosztasz Cimikasz gólpasszt adott, felerősödtek a hangok, hogy a balhátvéd posztján nagy gondok vannak. A skót Robertson 30 éves, Cimikasz is csak kettővel fiatalabb nála, és a hírek arról szólnak, hogy Arne Slot vezetőedző is úgy véli, a görög védő sem megoldás. S azt is tudjuk, hogy a több irányban puhatolózó Liverpool kiszemeltjei között ott van Kerkez Milos is, aki 21 évesen remekel a Bournemouth csapatában.

Kerkez Milos a Liverpool célkeresztjében

Kerkez Milos közelebb a Liverpool csapatához?

Tegnap este pedig a The i Paper két szakíró által jegyzett cikkben exkluzív információként tálalta, a Liverpool mindent megtesz azért, hogy a Manchester United és a Manchester City elől megkaparintva megszerezze Kerkez Milost, mert ő lenne a „következő Andy Robertson”. Az írásban tehát a Manchester City nevét is bedobták, pedig eddig a Liverpool és a Manchester United érdeklődéséről hallottunk. Ez az MU részéről is komolynak tűnt, mert ahogyan Arne Slot, úgy Ruben Amorim is balhátvédet keres. A The i Paper úgy értesült, hogy a Liverpool, a United és a City is felvette a kapcsolatot Kerkez Milos képviselőivel, de a játékos az Anfieldre költözne, nem Manchesterbe. A Bournemouth 50 millió fontot kér érte, azonban a téli átigazolási szezonban nem tervezi eladni, csak nyáron, annak ellenére sem, hogy már gondoskodott a pótlásáról: január 7-én leigazolta a 19 éves argentin Julio Solert. A Kerkez-sztori legújabb fejezetét az éjjel a Liverpool nagy szurkolói oldalai is átvették.

🥇| Liverpool are set to beat rivals to the signing of Bournemouth left-back Milos Kerkez, who favours a move to Anfield over the Manchester clubs. [@MsiDouglas] pic.twitter.com/e363zX7MRk — Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 15, 2025

A The i Paper úgy tudja, hogy a hírekkel ellentétben a Bournemouth jelenleg nem érdeklődik a Liverpool támadója, Ben Doak iránt, és nem fogadnak el olyan ajánlatokat, amelyekben Doakot Antoine Semenyóra cserélnék.