Szappanos Péter kilenc gólt kapott ma a szaúdi bajnokságban, ez mi volt?!

Szappanos Péter augusztus végén a Paksot elhagyva igazolt a szaúdi al-Fateh csapatához, és tavaly év végén az M1-nek nyilatkozva elmondta, hogy jól érzi magát Szaúd-Arábiában, a védés sem megy neki rosszul, úgy érzi, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. Azzal viszont természetesen nem lehetett elégedett, hogy az al-Fateh a ligában az utolsó, a 18. helyen állt.

Szappanos Péter az al-Fateh edzésén Fotó: X/AlFateh Saudi club

– Legutóbb augusztusban nyertünk mérkőzést, már el is felejtettem, milyen érzés. Bízom benne, hogy változik a helyzetünk. Erre minden esélyünk megvan, hiszen most edzőváltás volt nálunk. A Videotonból ismert José Gomes érkezett, aki új impulzust tudott hozni a csapatunknak. Januártól az a cél, hogy elkezdjük gyűjtögetni a pontokat, lehetőleg hármasával. Már egy jó, két-három meccses szériával is ki lehet harcolni a bennmaradást – nyilatkozta az év utolsó napjaiban a jászberényi születésű, 34 éves kapus, aki egyszeres válogatottnak mondhatja magát, és tavaly nyáron a németországi Eb-n is ott volt Marco Rossi szövetségi kapitány keretében.

A december végi interjú óta az al-Fateh január 9-én hazai pályán 2-1-re kikapott a kiesés elleni harcban nagy rivális al-Vehdától, és úgy várhatta a mai, a tabellán éllovas al-Hilal otthonában a 15. fordulós meccsét, hogy az utolsó helyen állva továbbra is csak hat pontja volt, a riválisnak pedig harminchét. Az al-Hilal kapuját a marokkói Bono védte, és előtte többek között a szenegáli Kalidou Koulibaly, a portugál Joao Cancelo és Rúben Neves, a szerb Szergej Milinkovics-Szavics vagy éppen a brazil Renan Lodi és Marcos Leonardo játszott – jól csengő nevek a nemzetközi futballporondról.

Szappanos kiszolgáltatott helyzetben volt, az al-Hilal 9-0-ra nyert

Szappanos már a negyedik percben bravúrral védte Joao Cancelo lövését, de a 20. percben Koulibaly szöglet után megszerezte a vezetést az al-Hilalnak. Az al-Fateh azonban bátran kezdett, a meccs legelején is volt helyzete, majd miután hátrányba került, nagyon gyorsan betalált a házigazda kapujába. Ám ezt a gólt videózás után visszavonták, hajszálon múlt, hogy a VAR lest ítélt. A 39. percben aztán Renan Lodi is mattolta Szappanost, s ugyan a szög éles volt, honfitársunktól nem volt elvárható, hogy hárítsa a közeli, erős lövést. Az első játékrész végén, már a hosszabbításban kezezés miatt 11-est rúghatott az al-Hilal, és Marcos Leonardo nem hibázott. És még nem volt vége a félidőnek, egy szabadrúgás után, az alapvonal közeléből középre tett labdát Milinkovics-Szavics vágta be nyolc méterről a lábak között. Fordulás után az 54. percben megint sehol sem volt a vendégek védelme, Marcos Leandro a második találatát jegyezte, az al-Hilal pedig már 5-0-ra vezetett. Szappanos Péter eddig egy 4-2-es vereség során kapta a legtöbb gólt a szaúdi ligában.

A fotytatásban a 65. percben egy szabadrúgást követően Marcos Leonardo a beívelt labdából fejessel megszerezte a harmadik gólját, ezzel lett 6-0. A 89. percben a szaúdi Abdullah Al-Hamddan, a 94. percben a brazill Malcom is gólt szerzett, a slusszpoén pedig a 98. percben egy öngól volt, az al-Hilal 9-0-ra győzött. Ez milyen mérkőzés volt?! Szegény Szappanos Péter…