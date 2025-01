A reális helyére került a magyar válogatott 2024-ben + videók

Egyben biztosak lehettünk: a magyar válogatott 2024-ben elveszíti a veretlenségét. A sorozata imponáló volt, 2023 végéig egymást követő tizenkét mérkőzésen nem talált legyőzőre, hét győzelem és öt döntetlen volt a mérlege, a legutóbbi vereségét még 2022 szeptemberében szenvedte el, amikor a Nemzetek Ligája-csoportkörében Olaszországgal szemben maradt alul 2-0-ra a Puskás Arénában. Azt tehát biztosra vehettük, hogy ez a sorozat megszakad, ellenek az ellenkezője ugyanis azt jelentette volna, hogy Marco Rossi csapata megnyeri az Európa-bajnokságot, amire finoman fogalmazva a legkisebb esély sem kínálkozott.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ez azonban örömteli tény volt, hiszen azt jelentette, hogy a válogatott egymás után harmadszor is kivívta a jogot a részvételre a kontinenstornára, ráadásul az előző kettőtől eltérően nem pótselejtezőn ért célba, hanem megnyerte a selejtezőcsoportját, és egyenesen lépett be az Eb-mezőnyébe. Így aztán az év tavaszán nem kellett izgalmakra okot adó tétmeccseket játszania, a szövetség illetékes munkatársainak így muszáj volt megfelelő ellenfeleket találni a felkészüléshez. Végül ki is alakult az Európa-bajnokságot megelőző program: márciusban Törökország, majd Koszovó lépett pályára a Puskás Arénában, június elején pedig a magyar csapat utazott Írországba, végül Izraelt fogadta Debrecenben.

A kapuskérdés volt a legizgalmasabb

Ez a négy mérkőzés adott tehát lehetőséget a szövetségi kapitánynak a kísérletezésre. Marco Rossi már jó ideje csábította a keretébe Dárdai Mártont, aki addig megfordult mindegyik német korosztályos válogatottban, és most adta be a derekát, ott is lehetett a törökök elleni kezdőcsapatban. A nagy kérdés azonban nem ez volt, hanem az, ami egészen az Eb rajtjáig izgalomban tartotta a közvéleményt: Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter álljon-e a kapuban? Utóbbi valamivel több mint egy évet kihagyott súlyos sérülés miatt, az előbbi pedig parádésan teljesített a selejtezők során. Gulácsi nagyszerűen tért vissza a Bundesligában szereplő RB Leipzigbe, remek formában érkezett meg a telki edzőtáborba, Marco Rossi pedig azt mondta, a felkészülési meccseken felváltva véd majd a két kapus, és majd közvetlenül a kontinenstorna előtt dönti el, ki mellett teszi le a voksát.

Fotó: AFP/Robert Michael

Ezt az ígéretét nem maradéktalanul tartotta be. Törökország ellen Gulácsi állt a kapuba, a Koszovóval vívott mérkőzésen Dibusz védett, Dublinban ismét Gulácsi következett, de a szünetben a vetélytársa állt be a helyére, majd Izrael ellen is Gulácsi kezdett, azaz a kapitány ekkor már nem ragaszkodott a váltáshoz. Bő két héttel korábban, az Eb-keret kihirdetésekor még mindig nem árult el konkrétumot, ám az izraeliek elleni összeállítás már sejtetni engedte, hogy végül Gulácsi mellett döntött, alighanem azért, mert ő német élvonalban nyújtott kiváló teljesítményt, míg Dibusz csak a magyarban…

Dublinban ért véget a veretlenségi sorozat

A törököket egyébként Szoboszlai Dominik tizenegyesből szerzett góljával 1-0-ra győzte a válogatott, Koszovó ellenállását is nehezen sikerült megtörni, de végül Szoboszlai és Nagy Zsolt góljaival meglett a győzelem. Tartott tehát a veretlenségi sorozat,

és aligha hitték sokan, hogy ez majd éppen Dublinban ér véget, pedig így történt, ráadásul nem is akárhogyan: a találkozó 92. percében, 1-1-es állásnál a magyar válogatott végezhetett el szögletet, mindenki előrement, Kleinheisler eladta a labdát, két ír is szabadon vezethette a labdát Dibuszra, és nem is hibázták el a ziccert.

Túl nagy jelentősége nem volt ennek a buta vereségnek , négy nappal később Debrecenben 3-0-s Izrael elleni sikerrel vissza lehetett állítani a kellő önbizalmat, amúgy Sallai Roland góljával és Varga Barnabás duplájával már a 22. percben kialakult a végeredmény.

Marco Rossi nem győzte hűteni a kedélyeket, csillapítani a túlzott elvárásokat, mondván, az Európa-bajnokságon a csoportunkban Németország és Svájc is erősebb nálunk, mi a skótokkal vívhatunk meg a harmadik helyért, amellyel marad esély a továbbjutásra, a rajt így is nagy csalódás lett.

A kapitány ragaszkodott a megszokott embereihez , betette például a svájciak ellen az egész tavasszal sérült Fiola Attilát, a Freiburgban egy éve teljesen mellőzött Szalai Attilát, maga a csapat rossz felállásban, rossz felfogásban, szétesően és görcsösen futballozott, ráadásul Willi Orbán a legrosszabb napját fogta ki, amióta a magyar válogatott tagja, és ennek sima, 3-1-es vereség lett a vége.

A magyar szövetségi kapitány a svájciak meglepetésszerű hadrendjével indokolta az első félidőben látott zavarodottságot, de mindent rossz passzt, gyatra megoldást nem lehetett azzal magyarázni, hogy az ellenfél három-öt-kettes helyett három-négy-hármas alakzatban helyezkedett.

Ezek után már nem volt meglepő a németektől elszenvedett 2-0-s kudarc. Igaz, az első német gól előtt Gündogan meglökte Willi Orbánt, ez csak arra volt jó, hogy némi felmentés érkezhessen, ám a játék képe alapján az Európa-bajnokság házigazdája magabiztos győzelmet aratott. A magyar válogatottnak egyetlen szalmaszál maradt, amibe kapaszkodhatott: le kell győzni Skóciát, és utána szurkolni, hogy ezzel bekerüljön a legjobb négy harmadik helyezett közé, és továbbléphessen a kieséses szakaszba.

Igazi drámát élhettünk át azon a június 23-i estén. A két csapat nembírt egymással, és a 68. percben Angus Gunn kapus ütközött a fejelni igyekvő Varga Barnabással, aki magatehetetlenül terült el a földön. Egyből megfagyott a levegő a stuttgarti stadionban, ahol előkerültek a vészjósló ponyvák, amelyekkel eltakarták az ápolást. Végtelennek tűnő percek után Varga vastaps kíséretében, továbbra is takarásban hagyta el a pályát, azonnal kórházba szállították, ahol többszörös arccsonttörés miatt megműtötték. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, a hosszabbítás tizedik percében azonban pompás magyar ellentámadás futott végig a pályán, és a csereként beállt Csoboth Kevin a hálóba talált.

Eufórikus pillanat volt, jó példája annak, hogy az emberi lélekben tényleg minden jó lehet, ha a vége jó: ezzel a pozitív pillanattal mi búcsúztunk is az Európa-bajnokságtól – bár a harmadik hely meglett, a következő napokban az eredmények nem nekünk kedvezően alakultak –, és azóta sem a három gyengére sikerült meccset, hanem Csoboth utolsó perces gólja ugrik be sokaknak a nyári kontinenstornáról.

Senki sem beszélt róla, de attól még igaz volt, hogy Szoboszlai Dominik nem százszázalékos állapotban lépett pályára Németországban, Marco Rossi sem mindig tudta jól kezelni a kudarcot. A kapitány kétértelmű nyilatkozatokat tett, lebegtette a lemondásának a lehetőségét, hogy amikor aztán a maradás mellett döntött, többször is elmondta, őt csupán félreértették…

Emellett ezúttal is előfordult, hogy miután a telt házas Puskás Aréna közönsége az ő nevét skandálta, ő azt emlegette, hogy egyesek nem szeretik őt és belekötnek a döntéseibe.

Egy gonddal kevesebbje lett Marco Rossinak

Sok idő nem volt a sebek nyalogatására, mert szeptemberben megkezdődtek a Nemzetek Ligája csoportmérkőzései is. Marco Rossi most már a gyakorlatban is hű maradt ahhoz az elvéhez, hogy csak annak küld meghívót, aki rendszeresen játszik a klubjában, ezt elsősorban Ádám Martin és Szalai Attila bánta, de fokozatosan kiszorult a csapatból Nagy Ádám is, akinek a posztján az ősszel a kecskeméti Nikitscher Tamás nagyszerűen teljesített. Alapvető változás volt az is, hogy bár a sorozatot Németországban Gulácsi kezdte a kapuban, utána átmenetileg lemondta a válogatottságot, így a kapitánynak egy gonddal kevesebbje maradt, a többi meccsen Dibusz helye megkérdőjelezhetetlen lett.

Németországban bántóan elhibázott taktika miatt súlyos, 5-0-s vereség, sovány hazai döntetlen – nem kezdődött jól a Nemzetek Ligája. Ezt azonban egy hollandok elleni döntetlen követte itthon, amelyen közel állt a győzelemhez a csapat, majd nyerni tudott Bosznia-Hercegovinában, az utolsó két körben belefért egy újabb nagy különbségű vereség a hollandoktól, majd itthon maradt egy pont a németek ellen egy 99. percben értékesített, Panenka-módra elvégzett tizenegyes Szoboszlaitól, mert

meglett a harmadik hely a csoportban, és a válogatott 2025 márciusában osztályozót játszhat Törökországgal az A divízióban maradásért. A párharc első találkozója történelmi lesz, hiszen a nemzeti csapat története során 999 hivatalos mérkőzésen van túl, az lesz az ezredik.

Ami pedig 2024-et illeti, akadt benne öröm, kicsit talán több csalódás, de a veretlenül végigjátszott 2023 után ez az esztendő a helyére tette a magyar válogatottat. Komoly, nála magasabban jegyzett ellenfelekkel hozta össze a sors, és ez eloszlatta a csapatot olykor körülölelő rózsaszínű felhőt. Marco Rossi merítési lehetősége korlátozott, külföldi másod-, sőt, harmadosztályból is kénytelen válogatni, Bundesliga- és Premier League- sztárokból álló válogatottak ellen lényegében annyit lehet elvárni tőle, amennyit az idén kaptunk.