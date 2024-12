Szoboszlai felejthetetlen nyarat ígért, és Kevinből idén nyári sláger lett

Szoboszlai Dominik kimászott a lelátóra a szurkolók közé, a kezébe nyomtak egy pálinkát, és miután lehúzta, csak annyit kérdezett: hány fokos?! A Liverpool középpályása két perc alatt két góllal sokkolta Montenegrót a Puskás Arénában tavaly novemberben, ezzel fordított Marco Rossi csapata az utolsó Európa-bajnoki selejtezőn. Így nemcsak csoportelsőként, hanem veretlenül jutott ki a válogatott a 2024-es németországi Eb-re, hasonló kvalifikációs bravúrra 1966 óta nem volt példa a magyar futballban. Szoboszlai aztán belemondta a mikrofonba: „Ez még csak a kezdet, jövő nyáron csinálunk valami olyat, ami felejthetetlen lesz”.

Szoboszlai Dominik nagy ígérete nem teljesült, a válogatott a csoportkörben kiesett az Eb-n Fotó: Illyés Tibor / MTI

Igaza is lett meg nem is: nehezen feledhető lett az Eb, de nem úgy, ahogy azt remélte. A 2024-es Európa-bajnokság Varga Barnabás rémisztő sérülése és az azt követő katartikus győzelem miatt maradt emlékezetes a magyaroknak, nem pedig az újabb bravúroknak köszönhetően.

Az utolsó, Skócia elleni csoportmeccs 68. percében drámai pillanatok vették kezdetüket: Angus Gunn kapus ütközött a fejelni igyekvő Vargával, aki eszméletlenül terült el a földön. Egyből megfagyott a levegő a stuttgarti stadionban, ahol előkerültek a vészjósló ponyvák, amelyekkel eltakarták az ápolást. Ilyet a legtöbben a 2021-ben megrendezett Eb-n láthattak, amikor a dán Christian Eriksent újra kellett éleszteni a pályán. Szoboszlai ösztönösen húzta-vonta maga után a hordágyat cipelőket, jelezvén: siessenek már, nagy a baj!

Varga Barnabás drámája után Csoboth Kevin hozta el a katarzist

Hála Istennek újraélesztésre nem volt szükség: végtelennek tűnő percek után Varga vastaps kíséretében, továbbra is takarásban hagyta el a pályát, azonnal kórházba szállították, ahol többszörös arccsonttörés miatt megműtötték.

– Az első emlékem a mentőautóból van, bár azt mondták, hogy az ütközés után is kommunikáltam, ez nincs meg – mesélte később Varga Barnabás. – Párszor visszanéztem a jelenetet. Nem rettenek meg tőle, örülök, hogy ennyivel megúsztam. A foci nem állhat meg, csak amennyire muszáj.

Varga Barnabás állapotáért az egész ország aggódott. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Így volt ez a skótok ellen is. Folytatódott a meccs, az eredmény 0-0 volt, mindkét csapatnak győznie kellett. Rossi a 86. percben küldte pályára Csoboth Kevint, aki annak ellenére kapott meghívót, hogy a sokáig a kiesés ellen küzdő Újpestben nem volt jó idénye. A 100. percben ő ért oda a kapu elé Sallai Roland középre tett labdájára, és lőtte be karrierje legfontosabb gólját, amivel 1-0-ra győzött a válogatott Skócia ellen.

„Kevin, Kevin! Reszkessenek, de ne csak a betörők!” – szakadt ki a szállóigévé váló mondat a mérkőzést közvetítő Hajdú B. István torkából. A lefújás után pedig Szoboszlai Varga Barnabás mezét a magasba tartva ünnepelte a győzelmet, ami szimbolizálta az utat, ami egy félidőn belül a pokolból a mennybe vezetett.

A nyolcaddöntőbe viszont nem. Amikor Szoboszlai felejthetetlen nyárról beszélt, arra utalt, hogy a válogatott sokáig versenyben lehet az Eb-n. A továbbjutás Marco Rossi szerint rögtön a legelső félidőben elúszott, amikor Svájc ellen 2-0-s hátrányba kerültünk rendkívül gyenge játékkal. A folytatásban Varga Barnabás góljával felcsillant a pontmentés esélye, de 3-1-es vereség lett a vége, aztán a házigazda Németország elleni 2-0-s fiaskóval már távolinak tűnt a nyolcaddöntő.

Skócia legyőzésével megvolt a harmadik hely az A csoportban, de mások kezében volt a csapat sorsa. Háromnapnyi körömrágás után az egész Eb egyik legnagyobb meglepetése vetett véget a reménykedésnek: az F csoportban az újonc Georgia 2-0-ra legyőzte Portugáliát, és ezzel eldőlt, hogy Magyarország nem fért be a négy legjobb csoportharmadik közé, így kiesett.

Az UEFA szégyenteljes beismerése a spanyol–német meccsről

A 2024-es Európa-bajnokságon a magyar válogatotthoz hasonlóan a többi „kicsi” sem tudott igazán maradandót alkotni. A csoportkörben Ausztria és Románia ugyan az első helyen jutott tovább – előbbi a franciákat és a hollandokat, utóbbi a belgákat maga mögé utasítva –, ám a nyolcaddöntőben ki is esett. A legnagyobb válogatottak közül csak Olaszország nem jutott el a negyeddöntőig, miután 2-0-ra kikapott Svájctól.

Marco Rossi szerint a spanyolok és a németek mutatták be a legjobb focit az Eb-n, és ez az „álomdöntő” már a legjobb nyolc között összejött. A házigazda németek Julian Nagelsmann szövetségi kapitány vezetésével és a válogatottba visszatérő Toni Kroos mesteri passzaival összekapták magukat, és Spanyolország ellen végletekig kiélezett negyeddöntőt vívtak. Az eredmény 1-1 volt, amikor már a hosszabbításban, annak is a második félidejében Jamal Musiala kapura tartó lövését Marc Cucurella kézzel blokkolta a tizenhatoson belül. Nem ítéltek tizenegyest, és a spanyolok a 119. percben megszerezték a győztes gólt.

Később az UEFA beismerte, hogy játékvezetői hiba történt Cucurella kezezésénél. – Három hónap alatt jöttek rá arra, hogy kezezés volt, pedig a többség ezt másodpercek alatt kiszúrta. Akkor most Európa-bajnoknak tarthatom magam, mert beismerték a hibájukat? – vetette fel ironikusan Kroos.

Spanyolország végül megállíthatatlan volt, és 2012 után újra, összességében negyedszer ért fel Európa csúcsára. A sikerkovács Luis de la Fuente volt, aki klubszinten az Athletic Bilbaót vezette, és az utánpótlás-válogatottaknál dolgozott korábban. Olyan csapatot állított össze az Eb-re, amelynek a 26 fős keretében mindössze öt játékost adott a Real Madrid és a Barcelona (2012-ben a 23-ból 12 érkezett a két mamuttól).

A spanyol válogatott szerezte meg az Európa-bajnoki címet. Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

De la Fuente csapata a csoportkört három győzelemmel, kapott gól nélkül hozta le, a nyolcaddöntőben Georgiát 4-1-re intézte el, aztán egyaránt 2-1-re győzte le a három legkeményebb ellenfelet: a németeket, az elődöntőben a franciákat, majd a döntőben az angolokat. Ennél nehezebb hajrá aligha vezethetett az aranyéremig.

Az Anglia elleni fináléban Mikel Oyarzabal 86. perces győztes gólja elsodorta Gareth Southgate-et az angol kispadról. III. Károly király hiába biztosította a szövetségi kapitányt arról, hogy a döntőbe jutás is óriási tett volt, a drukkerek nem bocsátották meg neki az ötlettelen játékot olyan klasszisokkal a soraiban, mint Harry Kane, Jude Bellingham vagy Phil Foden.

Mesebeli hősök és a legkisebb spanyol királyfi: Lamine Yamal

A spanyolok nagy nevek helyett tele voltak mesebeli hősökkel, mint a németek elleni győztes gólt fejelő Mikel Merino, aki ugyanúgy ünnepelt a szögletzászlót körbetáncolva, mint az édesapja ugyanabban a stadionban 1991-ben. Vagy a 38 éves Jesús Navas, aki a 2012-es bajnokok utolsó mohikánjaként játszott fontos szerepet a mostani aranyban is.

Volt két kiemelkedő klasszisa is Spanyolországnak: az egyik Rodri, aki a mesteri játékával az Aranylabdát is kiérdemelte, a másik pedig Lamine Yamal, aki 16 évesen az Eb-történet legfiatalabb pályára lépője, gólpasszadója, gólszerzője és bajnoka lett egyszerre. A franciák ellen megnyert elődöntőben lőtt találata ráadásul hivatalosan a legszebb gól volt a németországi tornán. A 2024-es Eb-re úgy is emlékezhetünk majd, mint arra a nyárra, amikor Yamal csillaga felragyogott a futballvilág egén.