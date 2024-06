Éjjel egy benzinkúton fizettették meg a magyar válogatott hősével a gólja árát

Azt, ami vasárnap késő este történt Stuttgartban, Csoboth Kevin soha nem felejti el. Kevesen számíthattak arra, hogy a 86. percben cserként beállva ő dönti majd el a skótok elleni meccset, de a bő negyedóra alatt, amit a maratoni hosszabbítással együtt a pályán töltött, lőtt egy óriási kapufát, majd a 100. percben ő szerezte az 1-0-s magyar győzelmet jelentő gólt , amelynek köszönhetően csapata az utolsó csoportmeccse után még bízhat a nyolcaddöntőbe jutásban, ami immáron a többi csoport eredményeitől függ. Csoboth gólja nélkül viszont nem számolgathatnánk.

Csoboth Kevin a 100. percben lőtt góllal döntötte el a Skócia elleni meccset. Fotó: Mirkó István

A válogatott még vasárnap éjjel visszabuszozott Stuttgartból a mintegy két és félórányi útra lévő központi szállására az Eb-idején, és hétfőn délben Csoboth Kevin már Weiler im Allgäuban válaszolt az újságírók kérdéseire.

– Továbbra sem fogtam föl, hogy mi történt, a buszon vagy ezerszer visszanéztem a gólt, a hideg ráz ki, hogy megtörtént – mesélte Csoboth. – A legfontosabb a győzelem, bárki rúghatta volna a gólt a kapufám után, hittem benne, hogy lesz még nagy helyzetünk, de azt nem hittem volna, hogy ez is rám jön ki, örülök, hogy gólra tudtam váltani. Utána mintha áramszünet csapott volna le rám, a következő, amire ráeszméltem, hogy már Barni mezét tartom a kezemben.

Csoboth a meccsen rémisztő sérülést szenvedett Varga Barnabásról elmondta, hogy még műtét vár rá az arccsonttörése miatt, remélhetőleg két-három nap múlva újra találkozhatnak vele. Érdeklődtünk az MLSZ munkatársainál Varga hogylétéről, a műtétről, de egyelőre nem kívántak ezzel kapcsolatos újabb információt megosztani.

Csoboth Kevin: Egész hazaúton kaptam az ívet a buszon

Azt is elárulta a támadó, hogy a Weiler im Allgäuba vezető úton ő fizette a cechet a benzinkúton: – Egész úton kaptam az ívet, hogy az első gólom, enyém a számla a benzinkúton. Megérte minden pillanatot, minden percet. Mindenki örült a győzelemnek, de az ünneplés mellett mindenki fejében ott motoszkált Barni jólléte.

Amikor Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott Európa-bajnoki keretét, Csoboth Kevin neve volt az egyik vitára okot adó tétel a listán. A 24 éves támadónak nem volt kiemelkedő idénye a sokáig az NB I-ben a kiesés elől menekülő Újpestben, márciusban Rossi ki is hagyta az idei első válogatott keretből. Aztán az Eb-re mégis küldött neki meghívót. Ebben lehetett szerepe annak is, hogy a szövetségi kapitány korábban úgy fogalmazott, Magyarországon nincsen gyorsabb játékos nála.

Csoboth Kevin a magyar válogatott sajtótájékoztatóján. Fotó: Mirkó István

S milyen az élet? Csoboth Kevin a gyorsaságának is köszönhetően ért oda a kapu elé és lőtte azt a gólt a németországi Eb-n, amely életben tartotta a válogatott továbbjutási reményét a csoportból. Azt a gólt, amely szó szerint az utolsó pillanatban, a tízperces hosszabbítás legvégén született Skócia ellen. Azt a gólt, amely Marco Rossi első győzelmét jelentette az Eb-ken, hiszen a 2021-ben megrendezett előző tornán két bravúrdöntetlennel szerzett pontot a csapat.

A Szoboszlai-hatás és élete egyik legjobb döntése

Csoboth együtt nőtt fel Szoboszlai Dominikkel, együtt pallérozódtak a Főnix utánpótláscsapatában, és a mai napig jó barátok. Az ő édesapja is szorosan kötődik a futballhoz, Csoboth Róbert tagja volt az 1984-ben ifi Európa-bajnoki címet szerzett magyar együttesnek.

– Faterral beszéltem a meccs előtt, azt mondta, jó megérzése van, és ez általában beválik neki – árulta el Kevin. – Sajnálom, hogy most nem tudtak itt lenni, és nem tudtuk együtt megélni a pillanatot. Nem mondom el, hogy a kapufánál mi volt fater reakciója, de a gólomnál hála Istennek a tévé nem repült ki az ablakon.

A Főnixnél töltött meghatározó időszakára is kitért, jelenleg hárman tagjai az Eb-csapatnak azok közül, akik onnan indultak (Szoboszlai és rajta kívül Bolla Bendegúz): – Pécsi vagyok, 14 évesen kerültem el otthonról, akkor jött az első lehetőség a Főnixtől Fehérváron. Ott volt már Dominik, az ő édesapja volt az edzőnk. Életem egyik legjobb döntése volt odakerülni, segítette a külföldre menetelemet is.

Matekozik az ember, de mi lenne, ha inkább örülnénk egy kicsit?

Szoboszlaihoz hasonlóan Csoboth is már fiatalon ígéretes jövő előtt állt, 2016-ban a portugál sztárcsapat, a Benfica szerződtette 16 éves korában. Ott azonban nem tudta megvetni a lábát hosszabb távon, így 2021-ben hazatért Fehérvárra, ahol mindössze egy NB I-es meccsen, azon is csupán négy percet játszott. Szegeden keresztül került Újpestre, ahol elkezdte felépíteni magát, és tavaly először bekerült a válogatottba is.

– Mindennek úgy kellet történnie, ahogyan történt – merengett el. – Nehéz volt a portugáliai időszak, külön köszönet a Szegednek, hogy lehetőséget kaptam. Aztán jött az Újpest, amely az NB I-ben egyedüliként adott nekem esélyt, öröm és megtiszteltetés egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz tartozni.

A skótok elleni volt a tizedik meccse a nemzeti csapatban, és az első gólját lőtte mindössze három nappal a 24. születésnapja után. Jöhet a következő még az Eb-n? Ez a továbbjutástól és a matektól is függ. – Matekozunk nyilván, az ember most nem tud mit csinálni, csak várni. Azért bízom benne, hogy most mindenki inkább jól érzi magát kicsit, mintsem matekozik.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Weiler im Allgäuból.