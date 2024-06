Miben bízhatunk a németek elleni vereség után? Nem is bonyolult

A Németországtól elszenvedett 2-0-s vereség után magyar válogatott két forduló után nulla ponttal, 1-5-ös, tehát mínusz négyes gólkülönbséggel áll az Európa-bajnokság A csoportjában. Hogyan tovább, mik a kilátások ezután?

Még nem került padlóra a magyar válogatott. Fotó: Mirkó István

– Most lehet matekozni, reméljük, hogy az utolsó mérkőzésünknek is lesz tétje – mondta ki a lényeget a mérkőzés után

Hogy is áll a matek? A magyar válogatott már csak extrém esetben lehet második az A csoportban. Ehhez először is az kellene, hogy szerda este 21.00-tól Skócia, majd a harmadik fordulóban Németország is győzze le Svájcot, a mieink pedig úgy nyerjenek a skótok ellen, hogy a Magyarország–Svájc–Skócia körbevetésben nekünk legyen a legjobb a gólkülönbségünk. Ne bízzunk ebben a forgatókönyvben…

Törődjünk a magunk dolgával, először is győzzük le Skóciát a harmadik fordulóban. Ez mindennek az alapja. Ezzel az A csoportban mindenképpen meglesz a harmadik hely.

S akkor jön igazán a matek. Hogyan kerülhetünk be a hat harmadik közül a legjobb négy közé?

Először is úgy, minél kevesebb riválisnak legyen háromnál több pontja, sőt lehetőleg kevesebb annál. Ez sok döntetlennel valósulhat meg. Innen nézve a B és a C csoport nem alakul rosszul, van rá esély, hogy Spanyolország és Olaszország, valamint Anglia és Szerbia kiemelkedik a maga négyeséből.

De nem zárhatjuk ki, hogy több hárompontos csapat lesz, amelyek között majd a gólkülönbség dönt. Nincs mese, a harmadik fordulóban nagyon el kell kalapálni a skótokat.

