Szappanos Péter: vasárnap kivédte a Fradi szemét, csütörtökön a legnagyobb szurkolójuk lesz

Amíg a nemzetközi mezőnyben jól teljesít a Ferencváros, addig a hazai bajnokságban igencsak a valós tudása alatt szerepel.

Robbie Keane érkeztével még képtelen volt bajnoki meccset nyerni

– utoljára még tavaly decemberben nyertek a zöld-fehérek Nyíregyházán –, és a két döntetlen illetve a legnagyobb riválisok, a Puskás Akadémia és a Paks ellen rúgott gól nélkül elszenvedett vereséget követően az előbbiekkel szemben már öt pont a Ferencváros hátránya, míg utóbbi csak két pontra van lemaradva a Fraditól.

Joggal örült a 34 éves kapus, pazarul védett a Fradi elleni rangadón Fotó: Paksifc.hu

A paksiak zsinórban harmadszor győzték le a Ferencvárost, és a 38 éves Böde Dánielen kívül – aki legutóbb Pakson és most is duplázott volt csapata ellen –

a 34 éves Szappanos Péter volt az első számú „oka” a Fradi vereségeinek.

A kapuvédő nemrég tért haza kölcsönbe a szaúdi klubjától, de azonnal igazolta, még mindig ő az egyik legjobb magyar kapus.

A tavalyi kupadöntőhöz hasonlóan ezúttal is lehúzta a rolót, és az általa megbabonázott Fradi-csatárok sem lábbal, sem fejjel nem tudtak a hálójába találni.

Az egyszeres válogatott kapuvédő mindamellett bevallotta, csütörtökön ő lesz az egyik legnagyobb szurkolója a Ferencvárosnak.

Szappanos Péter: Hajrá Fradi!

– Mind egyéni, mind csapatszinten fontos győzelmet arattunk. Voltak lehetőségei a Ferencvárosnak, de a fordulópontokból jobban tudtunk kijönni.

Az egész csapat csúszott-mászott ezért a sikerért.

Mindig rizikófaktor, ha nem tudjuk lezárni a mérkőzést, szerencsére ezt most nem tudta kihasználni a Fradi a hosszabbításban. Ma is ugyanúgy készültem, mint bármelyik más mérkőzésre, szerencsére azért játszottam már jó néhány találkozót a Groupamában. Jó környezetben tudok készülni, otthonosan érzem magam, örülök, hogy hozzá tudtam járulni ehhez a győzelemhez. Az európai porond miatt a Fradi most nem olyan éles,

szurkolunk nekik csütörtökön, hogy továbbjussanak,

hiszen az a magyar labdarúgásnak sokat számítana” – nyilatkozott igazi sportemberként a paksiak hivatalos honlapjának Szappanos Péter.

A találkozó rövid összefoglalója, benne jónéhány Szappanos-bravúrral: