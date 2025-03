A Barcelona nem kapta meg a 300 ezer euró potyapénzt, Lamine Yamal varázsolt + videó

A spanyol élvonalban a Real Madrid szombaton, ha a vártnál nehezebben is, de hazai pályán 3-2-re nyert a Leganés ellen, így pontszámban beérte a vasárnap játszó Barcát. Igaz, ami a Barcelona pontjait illeti, Hansi Flick együttese izgulhat, mert ugyan csütörtökön egy elmaradt meccset pótolva otthon 3-0-ra győzött az Osasuna ellen, az ellenfele óvott Inigo Martínez jogosulatlannak vélt szereplése miatt.

Michel, a Girona, és Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője Fotó: AFP

A Barca a legutóbbi öt meccsét megnyerte, mai ellenfele, a tabellán 13. Girona három vereség után háromszor döntetlent játszott. A katalán rangadóra a Girona keretébe ezúttal sem került be magyar légiósa, Yaakobishvili Antal, és most Oriol Romeu sem. A 33 éves középpályást tavaly nyáron a Barcelonától vették kölcsön, és a szerződésében szerepel egy olyan záradék, miszerint a Gironának 300 ezer eurót kell fizetnie ahhoz, hogy pályára léphessen nevelőegyesülete ellen – írta az EuroBarca. A vendégek az utolsó pillanatig vacilláltak, végül azonban úgy döntöttek, hogy nem fizetnek. A Girona vezetőedzője, Michel azt mondta, hogy Romeu játszani akarta, de a 300 ezer euró sok pénz, a játékosának pedig még családi gondjai is vannak, így jobb, ha pihen.

📺 Míchel a @DAZN_ES



"Oriol Romeu volia jugar, però havíem de gastar uns diners [per la clàusula de la por] que eren massa per només 90 minuts. A banda, ha tingut un problema familiar i era millor que descansés avui"



▶ EN DIRECTE: https://t.co/VizdLUF7Al#MogutsFCB#FCBlive pic.twitter.com/IMolilt6fN — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) March 30, 2025

A tavalyi szezonban a Girona mindkétszer 4-2-re nyert a Barcelona ellen, és harmadik lett a bajnokságban a Real Madrid és a Barcelona mögött, idén viszont pocsék formát mutat, és hazai pályán szeptemberben 4-1-re kikapott a Barcától.

Hansi Flick együttese ma így állt fel:

A Barcelona sikerének kovácsai: Lamine Yamal, Lewandowski

S a 43. percben a Barcelona megszerezte a vezetést: a remekül játszó Lamine Yamal gyakorlatilag a 16-os jobb oldali sarkáról szabadrúgásból tette középre a labdát, ami a cseh Ladislav Krejci kezéről pattant be (1-0). A vendégek az 53. percben váratlanul egyenlítettek, a védők közül kilépő holland Arnaut Danjuma talált be (1-1). Ám a Girona nem sokáig örülhetett, a 61. percben Robert Lewandowski közelről akrobatikus mozdulattal volt eredményes (2-1). A lengyel támadó a 77. percben is gólt szerzett, a 4-1-es végeredményt pedig Ferran Torres a 86. percben állította be. Lamine Yamal a végén még a kapufát találta el.