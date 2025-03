Ezt senki sem várta Hamiltontól és Verstappentől

Lando Norris (McLaren) ott folytatta Kínában, ahol Ausztráliában abbahagyta: melbourne-i futamgyőzelme után a következő versenyhétvége egyetlen szabadedzésén ő volt a leggyorsabb. Nem is kevéssel: közel fél másodpercet vert a második Charles Leclerc-re (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) hat és fél, Lewis Hamilton (Ferrari) majdnem nyolc tizedet kapott tőle, Max Verstappen (Red Bull) pedig csak a tizenhatodik lett.

Hamilton meglepő sikere

Sprinthétvége lévén a gyakorlást az első időmérő követte, amelyen a minifutam rajtsorrendje dőlt el. A Melbourne-ben még vergődő, mindössze öt pontot szerző Ferrari jól kezdte a kvalifikációt, Hamilton az élen nyitott. A következő szakaszban megint Norris volt a jobb, majd óriási meglepetésre a Q3-ban folytatódott a sorminta, Hamilton autózta a leggyorsabb köridőt, és hiába próbálkoztak az ellenfelek, senki sem tudta lepipálni a hétszeres világbajnokot. Ő maga sem hitt a fülének, amikor a rádión közölték vele a végeredményt: – Tényleg? – kérdezte nagy nevetések közepette.

Az időmérő utáni nyilatkozatában is megerősítette, nagyon meglepte az elsősége.

Nem számítottam ilyen eredményre, rendkívül boldog és büszke vagyok. Bár az idénynyitó katasztrofálisan alakult nekünk, láttuk, hogy több teljesítmény van az autóban, csak ki kell hoznunk belőle. Sanghaj csodálatos, a pályát imádom, az idő ragyogó, és itt már az első körben életre kelt az autó. A csapat fantasztikus munkát végzett, remek változtatásokkal készítette fel ide az autót erre a hétvégére. Most sokkos állapotban vagyok, nem hiszem el, hogy miénk a pole pozíció a sprinten. Lenyűgöző látni az egyes táblát, miközben a tűzpiros autóban ülsz

– lelkendezett Hamilton, aki ugyanakkor a McLaren és Verstappen tempójától tart.

Verstappen szerezte meg a második helyet Hamilton mögött a sprintidőmérőn. Fotó: AFP/Jade Gao

Nem véletlenül. Ugyan most Norris hibázott, emiatt az utolsó körét nem fejezte be, és így csak a hatodik helyről vág neki a sprintnek holnap hajnalban, a harmadik Piastri és a második Verstappen is egy tizeden belül volt hozzá képest. Utóbbi lemaradása mindössze 18 ezred volt, de egyáltalán nem bánkódik amiatt, lemaradt az első helyről.

– Nagyon elégedett vagyok! Az első edzésen nagy volt a lemaradásunk, szóval őszintén azt tudom mondani, hogy örülök a második helynek. Bár csak tizennyolc ezred volt a hátrányom, valójában az első sorban sem kellene ott lennünk, szóval elégedett vagyok. A McLarenek ugyanakkor az utolsó etapig gyorsnak tűnek, szóval nehéz lesz őket magunk mögött tartani. Ha már harcolni tudnánk velük, az jó lenne – fogalmazott Verstappen. A Red Bull öröme nem lehet felhőtlen négyszeres világbajnokuk jó eredménye miatt, ugyanis újonc csapattársa Ausztrália után Kínában is szenved, és utolsó lett a sprintkvalifikáción.