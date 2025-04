Kizárás és büntetések – megváltozott a Bahreini Nagydíj végeredménye

A McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri nyerte meg a Forma–1-es Bahreini Nagydíj vasárnapi futamát, megelőzve a mercedeses George Russellt és csapattársát, Lando Norrist. A verseny hajrája eseménydúsan alakult, aminek több utólagos vizsgálat is lett az eredménye, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) pedig később büntetéseket is kiosztott. Russell második helye is veszélyben volt, amiért rosszkor használta az autója állítható hátsó szárnyát (DRS), ám ő végül utólag kiosztott büntetés nélkül megtarthatta a pozícióját – mások azonban nem jártak ilyen szerencsével.

Liam Lawson két büntetést is kapott a Forma–1-es Bahreini Nagydíj után. Fotó: Anadolu

A legrosszabbul Nico Hülkenberg, a Sauber német pilótája járt, akinek az autóján utólag 8,4-8,5 milliméter vastagnak mérték a padlólemezt, és mivel nem érte el a szabályok szerint kötelező minimális értéket, ezért hiába ért célba a 14. helyen, a kizárás sorsára jutott.

Két további pilóta utólagos időbüntetést kapott. Liam Lawson az 1-es kanyarban Hülkenberggel, a 2-es kanyarban pedig Lance Stroll-lal ütközött össze, és előbbiért tíz, utóbbiért öt másodperces büntetéssel sújtották. A Racing Bulls új-zélandi versenyzője így hiába ért célba a 13. pozícióban, végül a 16. helyen zárt.

A másik megbüntetett pilóta Jack Doohan volt, aki többszöri pályaelhagyás miatt kapott öt másodperces büntetést, így noha Isack Hadjar mögé sorolták, de végül Hülkenberg kizárása után az Alpine ausztrál versenyzője maradt a 14. pozícióban.

Russell mellett Sainz is megúszta utólagos büntetés nélkül a Forma–1-es Bahreini Nagydíjat

Az említettek mellett még a kiesett Carlos Sainzot vizsgálták a felügyelők, aki Andrea Kimi Antonelli ellen követett el szabálytalanságot, és noha elsőre három rajthelyes büntetést is kiosztottak a Williams spanyoljának, utólag visszavonták ezt, mert kiderült: Sainz még a kiesése előtt letöltötte a helyezését nem befolyásoló időbüntetést.

A Forma–1-es szezon a következő hétvégén a Szaúd-arábiai Nagydíjjal folytatódik. A világbajnoki pontversenyt Norris három ponttal vezeti a második Piastri előtt.