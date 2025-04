Csak egy szó, amely miatt meglakolhat az F1-es sztárpilóta

Carlos Sainzra rájár a rúd, amióta idén a Williams pilótája lett. Eddig a pályán sem mennek annyira jól a dolgai, csak egy pontot gyűjtött, ami részben talán a Japánban kapott első büntetésének is eredménye, amikoris ferraris utódja, Lewis Hamilton feltartásáért három hellyel hátrébb sorolták a rajtrácson a szuzukai futamra, illetve a bokszutcai sebességhatárt is átlépte, amiért ezer eurós bírság volt a „jutalma”.

Sainz halmozza a büntetéseket

Ez csak kettő volt Sainz büntetései közül, aki még a Japán Nagydíj előtt amiatt is meglakolt, hogy késve, öt másodperccel azután érkezett meg, hogy felcsendült a szigetország himnusza. Bár mint kiderült, a spanyol pilótának gyomorbántalmai voltak, orvosi segítségre is szüksége volt emiatt, de ez nem hatotta meg a Nemzetközi Automobil-szövetséget (FIA), és ezúttal húszezer eurós bírságot kapott, amelynek felét felfüggesztették, nem kell kifizetnie, hacsak nem követ el hasonló vétséget a következő tizenkét hónapban.

Verstappen volt az első, akit megbüntettek káromkodás miatt a Forma–1-ben Fotó: AFP/ANADOLU/David Mareuil

A Bahreini Nagydíjat megelőző csütörtöki sajtónapon a történtek is szóba kerültek, és Sainz ismét bajba sodorta magát. Mint ismert, az FIA vezetése nagyon érzékeny a káromkodásra, korábban Max Verstappent (Red Bull) közmunkára ítélték, Charles Leclerc (Ferrari) pedig pénzbüntetést kapott helytelen szóhasználatért. Most Sainz is erre a sorsra juthat, miután ezt mondta:

Nem tudom, hogy ezért is megbüntetnek-e majd, de történnek sz…rságok

– amit a gyomorbántalmakra utalva akár szó szerint is érthetünk.

A pilóták tiltakoznak a káromkodás tiltása ellen

Sainz hozzátette, azért is felháborította a pénzbírság, mert ő a pontosság híve, és azonnal elnézést kért az apró késésért. Most az említett szó 40 ezer eurójába is kerülhet (ebből 20 ezer felfüggesztve).

A káromkodás büntetése miatt folyamatosan megy a vita, Verstappen volt az első kritikusa, azóta viszont minden társa a pártjára állt, a tegnapi sajtótájékoztatón Sainzon kívül a versenyzők érdekvédelmi szervezetének (GPDA) másik elnöke, George Russell (Mercedes) is tiltakozott a túlzott szigorúság ellen.