Itt a nagy összecsapás: az idősek vagy a fiatalok a jobb sofőrök?

Az idős sofőrökkel kapcsolatos kritikák időről időre felerősödnek: sokan úgy vélik, 65-70 év felett már automatikusan veszélyes autót vezetni, sőt vannak, akik szerint a jogosítványt is el kellene venni ettől a korosztálytól. Zerkovitz Dávid közlekedéspszichológus leszögezi, hogy ez a megközelítés súlyosan leegyszerűsíti a valóságot.

A közvélemény szívesen keres bűnbakot, de a statisztikák és a pszichológiai háttér azt mutatja: nem ott van az igazi kockázat, ahol sokan gondolják. A szakember szerint a legnagyobb baleseti kockázat világszerte – így Magyarországon is – egyértelműen a 18–25 éves korosztályhoz kötődik.

Nem azért, mert rosszabbak lennének, hanem azért, mert az agynak a felelős döntéshozatalért, a kockázatvállalás kontrolljáért és a helyzetfelismerésért felelős funkciói ebben az életkorban még nem működnek teljes érettséggel. Ehhez társul a kevés vezetési tapasztalat és az önismeret hiánya, ami miatt a fiatalok gyakran túlértékelik saját képességeiket.

Sokszor nem is azért veszélyesek, mert vakmerőek, hanem mert még nincsenek tisztában azzal, hol vannak a határaik.

„Ez az a korosztály, amely a legtöbb balesetet produkálja” – fogalmaz a pszichológus a sonline.hu-nak, hangsúlyozva, hogy ez egy természetes fejlődési szakasz, amin mindenki átmegy. Ezzel szemben az idősebb sofőrök helyzete sokkal heterogénebb és árnyaltabb. A tapasztalat, a rutin, a szituációk felismerése és a szabálykövetés általában erősebben jelenik meg náluk, mint a fiataloknál. A kor előrehaladtával ugyan változik a reakcióidő, a látás vagy a koordináció, de a pszichológus szerint sokkal nagyobb eltérések vannak egyéni szinten, mint életkori csoportok között.

Van, aki 70 évesen is magabiztosan, biztonságosan vezet és akár oktat, és van, aki 65 évesen már bizonytalanabb.

Ettől függetlenül a számok egyértelműek: ha az arányokat vizsgáljuk, a 65–75 évesek arányosan kevesebb balesetet okoznak, mint a 18–25 évesek. A közbeszéd egyik legmakacsabb tévhite tehát – miszerint az idősek jelentik a legnagyobb veszélyt – nem állja meg a helyét.