Diákok okoztak hatalmas károkat a berlini egyetemen – mégis saját helyiséget kapnak

A berlini Humboldt Egyetem egy Izrael-ellenes csoportnak biztosított helyiségeket, annak ellenére, hogy ez a csoport nyilvánvalóan felelőssé tehető az egyetemen okozott jelentős rongálásokért. A csoport a „Decolonise HU Berlin” nevet viseli, amely antikoloniálisnak tartja magát, és a „Palesztina felszabadítására” szólít fel.
Október végén a csoport egy „nyílt találkozót” tarthatott az egyetem egyik helyiségében a „dekoloniális harcokról Palesztinától Kongón át Szudánig” elnevezéssel. Ugyanazon csoport azonban 2024 májusában más diákokkal együtt részt vett a Szociális Tudományok Intézetének erőszakos megszállásában. Az akció során többek között falakat firkáltak össze. Az egyetem a károkat később mintegy 150 ezer euróra becsülte.
