Humboldt Egyetemizrael csoportdiákság

Diákok okoztak hatalmas károkat a berlini egyetemen – mégis saját helyiséget kapnak

Berlinben egy Izrael-ellenes csoport érintett az egyetemi épületek megszállásában és rongálásában. Az általuk okozott károk hat számjegyű összeget tesznek ki. Ennek ellenére a csoport továbbra is használhatja az egyetemi helyiségeket rendezvényekre. A csoport rombol, majd vígan használja az épületet.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 9:06
A Humboldt Egyetem berlini előadótermének ablakai előtt sorakoznak a nézőtéri padok, miután 2025. április 16-án Izrael-ellenes tüntetők megrohamozták és rövid időre elfoglalták az épületet (Fotó: AFP)
A berlini Humboldt Egyetem egy Izrael-ellenes csoportnak biztosított helyiségeket, annak ellenére, hogy ez a csoport nyilvánvalóan felelőssé tehető az egyetemen okozott jelentős rongálásokért. A csoport a „Decolonise HU Berlin” nevet viseli, amely antikoloniálisnak tartja magát, és a „Palesztina felszabadítására” szólít fel.

A Humboldt Egyetem Társadalomtudományi Intézetének homlokzatára piros festékkel írták fel a „Gaza Burns” (Gáza ég) feliratot. A rendőrség szerint a Humboldt Egyetem Társadalomtudományi Intézetét Izrael-ellenes szlogenekkel firkálták össze diákok (Fotó: AFP)
Október végén a csoport egy „nyílt találkozót” tarthatott az egyetem egyik helyiségében a „dekoloniális harcokról Palesztinától Kongón át Szudánig” elnevezéssel. Ugyanazon csoport azonban 2024 májusában más diákokkal együtt részt vett a Szociális Tudományok Intézetének erőszakos megszállásában. Az akció során többek között falakat firkáltak össze. Az egyetem a károkat később mintegy 150 ezer euróra becsülte.

A diákok maguk osztják el a helyiségeket

A berlini szenátus tudományos ügyekkel foglalkozó hivatalának tájékoztatása szerint a „Decolonise HU Berlin” 2025 áprilisában is felszólított az Emil-Fischer-előadóterem elfoglalására. Ebben az esetben is súlyos rongálásokat követtek el a részt vevő diákok. A károkat utólag 100 ezer euróra tették.

Miért használhatják mégis a „Decolonise HU Berlin” tagjai továbbra is a Humboldt Egyetem helyiségeit? Joggal merül fel sokakban a kérdés.

A helyiségfoglalási kérelmet a diáktanácsunkon keresztül nyújtották be, amely felelős ezért az eseményért, és a diákság része

 – közölte az egyetem. Hozzátették:

A diákságnak joga van a Humboldt Egyetem szobáit használni. Ennek megfelelően az egyetemi csoportok szobafoglalási kérelmeket nyújtanak be a diáktanácsnak, amely viszont lefoglalja a szobákat az egyetemnél.

Borítókép: A Humboldt Egyetem berlini előadótermének ablakai előtt sorakoznak a nézőtéri padok, miután 2025. április 16-án Izrael-ellenes tüntetők megrohamozták és rövid időre elfoglalták az épületet (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

