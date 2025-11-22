Diákok okoztak hatalmas károkat a berlini egyetemen – mégis saját helyiséget kapnak

A berlini Humboldt Egyetem egy Izrael-ellenes csoportnak biztosított helyiségeket, annak ellenére, hogy ez a csoport nyilvánvalóan felelőssé tehető az egyetemen okozott jelentős rongálásokért. A csoport a „Decolonise HU Berlin” nevet viseli, amely antikoloniálisnak tartja magát, és a „Palesztina felszabadítására” szólít fel.

A Humboldt Egyetem Társadalomtudományi Intézetének homlokzatára piros festékkel írták fel a „Gaza Burns” (Gáza ég) feliratot. A rendőrség szerint a Humboldt Egyetem Társadalomtudományi Intézetét Izrael-ellenes szlogenekkel firkálták össze diákok (Fotó: AFP)

Október végén a csoport egy „nyílt találkozót” tarthatott az egyetem egyik helyiségében a „dekoloniális harcokról Palesztinától Kongón át Szudánig” elnevezéssel. Ugyanazon csoport azonban 2024 májusában más diákokkal együtt részt vett a Szociális Tudományok Intézetének erőszakos megszállásában. Az akció során többek között falakat firkáltak össze. Az egyetem a károkat később mintegy 150 ezer euróra becsülte.