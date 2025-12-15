Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Nevet keres Karácsony Gergely az árnyékba állított napórának

Szinte egész Budapest a főpolgármester Blaha Lujza téren felállított haszontalan oszlopán nevet. Azonban a téren nem a 15 millió forintos látványosság az egyetlen probléma.

2025. 12. 15. 7:53
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
Miközben Budapest csődközeli helyzetbe sodródott a főváros vezetésének vitatott döntései miatt, Karácsony Gergely egy újabb, sokak szerint teljesen felesleges installációra fordítja a közpénzt – hívta fel a figyelmet cikkében a Metropol.

Az október elején ünnepélyes keretek között átadott oszlop a Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró feljárata mellett áll
(Forrás: Metropol)

A Blaha Lujza téren felállított, eredetileg napórának szánt, ám árnyékba helyezett oszlop mára csak egy „randipontra” redukálódott, amelynek a főpolgármester most nevet is keres.

Az egyszerű fekete oszlop, amit kis fehér mozaikok borítanak, 15 millió forintjába került a fővárosnak.

A drága látványosság nevéről a Budapest.hu oldalon szavazhatnak az emberek. A portálon 15 megnevezés közül lehet választani, köztük olyanokat, mint cölöp, cövek vagy pillér.

A névadás ötletére többen rácsaptak a közösségi oldalakon is, amelyeken egészen kreatív és humoros nevek születtek. Többek között Túl a Blahátságon, Káróra.

A Metropol rámutatott, a Blaha Lujza téren nem a felesleges oszlop az egyetlen probléma. Sokak szerint a tér a felújítások ellenére úgy néz ki, mint egy gettó. A pénzt pedig inkább takarításra, rendfenntartásra és biztonságra kellene költeni.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)


