Gulyás Gergely: Jogsértő és hadüzenettel ér fel, amire Brüsszel készül

Örülni kell az eredménynek, hogy a kormánypártok jelöltjére szavaztak, ami azt jelenti, hogy jól állunk, jó állapotban vannak a kormánypártok – reagált a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi nagykőrösi időközi választás eredményére, amelyen tarolt a Fidesz.

(Forrás: Képernyőfotó)

Németh Balázs ezután a szintén vasárnap történt terrortámadás kapcsán felidézte, már 15 halálos áldozata van a sydney-i Bondi Beach-en történt mészárlásnak. – Ausztrália most csatlakozott ahhoz a tendenciához, ami világszerte jellemző, hogy aki a zsidó közösséghez tartozik, az nem érezheti biztonságban magát a világban, kivéve Közép-Európát. Ezek az események azért is tragikusak, mert egész közösséget tartanak rettegésben. Nyilvános hanuka ünnepséget nem nagyon tartanak már – közölte a miniszter.

Köves Slomo nyilatkozatát idézve elmondták, a rabbi hálás a Magyarország kormányának, hogy békében, fénnyel tudnak ünnepelni. – Nem csak hanuka ünnepséget, karácsonyi vásárt sem lehet biztonságosan megtartani már – jegyezte meg, kiemelve, hogy önként mond le Nyugat-Európa arról, hogy megőrizze a saját kulturális, vallási örökségét, és a boldog karácsony kívánása is politikai állásfoglalásnak minősül.

Újra egy rubikon átlépésére készült az Európai Unió

– Újra egy rubikon átlépésére készült az Európai Unió, ami amellett, hogy felér egy hadüzenettel, teljesen jogsértő is, hiszen semmilen jogalapja nincs annak, hogy egy befagyasztott vagyont fel lehessen használni. Ennek a veszélye nem csak az, hogy a belga államot vagy az uniót visszafizetésre kötelezik, hanem Európa diszfalifikálja magát – jegyezte meg.

– Nem véletlenül tiltakozik a belga kormány és az a cég is, akinél az oroszok pénze jelenleg van, ezek után ki az, aki oda akarja majd vinni a pénzét? Ezt a pénzt soha nem fogja visszakapni Oroszország, mert az unió arra épít, hogy majd akkor kapják vissza, ha Oroszország elveszíti a háborút – mutatott rá.

Gulyás Gergely hozzátette, az unió lassan kifogy a pénzéből, az európai gazdasági helyzete pedig nem túl fényes, és ahelyett, hogy lezárnák a háborút, megpróbálják tovább pénzelni. Brüsszel éppen ezért más eszközökhöz nyúlna: a tagállamokkal közösen venne fel hitelt vagy az oroszok befagyasztott pénzéhez nyúlna.

A miniszter szerint határozottan nemet kell mondani ezekre a törekvésekre, de kérdés az is, hogy az Európai Unió meg tudja-e akadályozni Amerika béketeremtése törekvéseit.

A nemzeti konzultáció kapcsán elmondták, a magyar választópolgárok egyértelmű véleménye és állásfoglalása van a nemzeti konzultáció ívein, amelyet Orbén Viktor miniszterelnök jelképesen magával visz majd az uniós csúcsra. Úgy értékelte, óriási teljesítmény, hogy 1,6 millióan visszaküldték ezt a kérdőívet.