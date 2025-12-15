Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

miniszterGulyás Gergelyigazság órája

Gulyás Gergely: Jogsértő és hadüzenettel ér fel, amire Brüsszel készül

Ahelyett, hogy lezárnák a háborút, Brüsszel megpróbálja tovább pénzelni, amelyet az oroszok befagyasztott pénzéből fedezne – hívta fel a figyelmet a miniszter az Igazság órája című műsorban. Gulyás Gergely hozzátette, ezzel egy rubikon átlépésére készült az Európai Unió, ami amellett, hogy felér egy hadüzenettel, teljesen jogsértő is.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 7:02
Gulyás Gergely az Igazság órájában (Forrás: YouTube/képernyőkép)
Örülni kell az eredménynek, hogy a kormánypártok jelöltjére szavaztak, ami azt jelenti, hogy jól állunk, jó állapotban vannak a kormánypártok – reagált a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi nagykőrösi időközi választás eredményére, amelyen tarolt a Fidesz. 

(Forrás: Képernyőfotó)

Németh Balázs ezután a szintén vasárnap történt terrortámadás kapcsán felidézte, már 15 halálos áldozata van a sydney-i Bondi Beach-en történt mészárlásnak. – Ausztrália most csatlakozott ahhoz a tendenciához, ami világszerte jellemző, hogy aki a zsidó közösséghez tartozik, az nem érezheti biztonságban magát a világban, kivéve Közép-Európát. Ezek az események azért is tragikusak, mert egész közösséget tartanak rettegésben. Nyilvános hanuka ünnepséget nem nagyon tartanak már – közölte a miniszter.

Köves Slomo nyilatkozatát idézve elmondták, a rabbi hálás a Magyarország kormányának, hogy békében, fénnyel tudnak ünnepelni. – Nem csak hanuka ünnepséget, karácsonyi vásárt sem lehet biztonságosan megtartani már – jegyezte meg, kiemelve, hogy önként mond le Nyugat-Európa arról, hogy megőrizze a saját kulturális, vallási örökségét, és a boldog karácsony kívánása is politikai állásfoglalásnak minősül.

 

Újra egy rubikon átlépésére készült az Európai Unió

– Újra egy rubikon átlépésére készült az Európai Unió, ami amellett, hogy felér egy hadüzenettel, teljesen jogsértő is, hiszen semmilen jogalapja nincs annak, hogy egy befagyasztott vagyont fel lehessen használni. Ennek a veszélye nem csak az, hogy a belga államot vagy az uniót visszafizetésre kötelezik, hanem Európa diszfalifikálja magát – jegyezte meg.

– Nem véletlenül tiltakozik a belga kormány és az a cég is, akinél az oroszok pénze jelenleg van, ezek után ki az, aki oda akarja majd vinni a pénzét? Ezt a pénzt soha nem fogja visszakapni Oroszország, mert az unió arra épít, hogy majd akkor kapják vissza, ha Oroszország elveszíti a háborút – mutatott rá.

Gulyás Gergely hozzátette, az unió lassan kifogy a pénzéből, az európai gazdasági helyzete pedig nem túl fényes, és ahelyett, hogy lezárnák a háborút, megpróbálják tovább pénzelni. Brüsszel éppen ezért más eszközökhöz nyúlna: a tagállamokkal közösen venne fel hitelt vagy az oroszok befagyasztott pénzéhez nyúlna. 

A miniszter szerint határozottan nemet kell mondani ezekre a törekvésekre, de kérdés az is, hogy az Európai Unió meg tudja-e akadályozni Amerika béketeremtése törekvéseit.
A nemzeti konzultáció kapcsán elmondták, a magyar választópolgárok egyértelmű véleménye és állásfoglalása van a nemzeti konzultáció ívein, amelyet Orbén Viktor miniszterelnök jelképesen magával visz majd az uniós csúcsra. Úgy értékelte, óriási teljesítmény, hogy 1,6 millióan visszaküldték ezt a kérdőívet.

Arról, hogy Lendvai Ildikó tisza szimpatizáns, Gulyás Gergely úgy reagált, nem lepte meg, hiszen a kommunisták kire szavaznának, ha nem a baloldalra? – Akár a 2010 előtti posztkommunistákat nézzük, akár a 2010 utáni baloldali kísérleteket nézzük, mindenki a Tisza mögé sorakozott fel – mondta a miniszter.

Bokros Lajos nyilatkozatát idézve, aki szerint a leggonoszabb intézkedést vezette be a kormány azzal, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentesek, Gulyás Gergely úgy kommentálta: az, hogy az intézkedés helyes-e, nem kétség.

– Ha valakinek nem számít az, hogy a hazai demográfiai helyzet javul-e, és csak szimplán a közgazdasági szempontból vizsgálja az intézkedést, akkor is láthatja, enélkül nehezen tartható fent a nyugdíjrendszer vagy az egészségügyi ellátórendszer, ha a demográfiai folyamatok nem változnak. Az pedig, hogy egy édesanya, aki gyermeket vállal úgy érezze, hogy a következő években van bizonyosság abban, hogy fel tudja nevelni a gyermekeit a mai viszonyok között, beleértve egy esetleges válást is, annak ez az intézkedés biztonságot ad – fejtette ki, megjegyezve, az, hogy Bokros Lajos egyenesen goosznak nevezte a kormány ezen intézkedését, a romlottság magas fokán kell állnia.

A rezsicsökkentés kapcsán elmondták, egy tiszás podcast műsorban, a chatGPT-t kérdezve rácsodálkoztak, hogy Európán belül valóban Magyarországon a legolcsóbb a rezsi. A miniszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Erre képes a magyar állam.

 

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Facebook)


